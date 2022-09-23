İki ani ölüm

1- 22.09.2022 tarihinde, saat 06:45 sıralarında, Şirinevler köyünde sakin Şerife AŞIK (K-70), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2- 22.09.2022 tarihinde, saat 20:40 sıralarında, Balıkesir köyünde sakin Aziz KARABULUTOĞLU (E-75), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.