banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öğretmenler yine eylemdeydi
Öğretmenler yine eylemdeydi
Cezaevinden 1 gün önce çıktı yine hırsızlık yaptı
Cezaevinden 1 gün önce çıktı...
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı
Gönyeli’de markette hırsızlık
İki ani ölüm
İki ani ölüm
Tanınma yoksa maalesef böyle!
Tanınma yoksa maalesef böyle!
banner405

İki ani ölüm

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30
İki ani ölüm

Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki Hüseyin Evre ve Girne’de sakin 46 yaşındaki Özkan İpek, aniden rahatsızlanarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yittirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki Hüseyin Evre, dün saat 15.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün, saat 18.30 sıralarında, Girne’de sakin Özkan İpek’in (E-46) de, iş yeri önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre iki ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 10.08.2022 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Halil İnönü hayatını kaybetti
Halil İnönü hayatını kaybetti
Hava durumu..
Hava durumu..
Öğretmenler yine eylemdeydi
Öğretmenler yine eylemdeydi
Eğitim okuluna hırsızlık mı yoksa kasti hasar için mi girildi?
Eğitim okuluna hırsızlık mı yoksa kasti hasar için mi girildi?
Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödeniyor
Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödeniyor
Lefkoşa ve İskele’de kumarhane denetimlerinde 24 kişiye yasal işlem…
Lefkoşa ve İskele’de kumarhane denetimlerinde 24 kişiye yasal işlem…
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim