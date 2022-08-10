İki ani ölüm

Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki Hüseyin Evre ve Girne’de sakin 46 yaşındaki Özkan İpek, aniden rahatsızlanarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yittirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki Hüseyin Evre, dün saat 15.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün, saat 18.30 sıralarında, Girne’de sakin Özkan İpek’in (E-46) de, iş yeri önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre iki ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.