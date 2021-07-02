İKD’nin Düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni gerçekleşti

ÖDÜL GECESİNDE 5 AYRI KATEGORİDE, 5 BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİYE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

Bu yıl 10.’su düzenlenen ödül töreninde, girişimci kadınlara 5 ayrı kategoride ödül verildi. Telsim’in 25. Yılı olması vesilesi ile verilen Telsim 25. Yıl Özel Ödülü de ödüller arasında yerini aldı.

“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganıyla düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan H. Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın, yanısıra milletvekilleri, bürokrat ve iş insanı da katıldı.

2020 YILININ KADIN GİRİŞİMCİLERİ

Gecede “Yılın Kadın Girişimcisi” ödülü, Özyalçın Grup of Companies Yönetim Kurulu Üyesi Yaprak ve Yağmur Özyalçın’a, “Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi” ödülü, özel eğitim öğretmeni ve Yerdeki Yıldızlar Özel Eğitim Merkezi Kurucusu Dervişe Selimoğlu Varol’a, “Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi” ödülü Fırın Sahibi Münevver Cellatoğlu’na, “İş Kadınları Derneği Onur Ödülü” Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil’e ve “Telsim 25. Yıl Özel Ödülü” ise, Lemar Süpermarketleri Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Boyacı’ya takdim edildi.

TATAR: KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA YER ALDIĞI ÜLKELER DAHA BAŞARILI

Ödül töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “kadınların iş yaşamında yer aldıkları ülkelerde, o ülkelerin başarı oranlarının çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler KKTC’deki iş kadınlarımızı ve girişimcilerimizi ne kadar çok cesaretlendirirsek, ülke ekonomisine olan katkıları artacak, bu da ülkemizin çok daha fazla kalkınmasına büyük fayda sağlayacaktır.” dedi.

SANER: KADIN GİRİŞİMCİLERE HER ZAMAN KATKIDA BULUNUYORUZ

İş yaşamında kadınların önemine işaret eden Başbakan Ersan Saner de hükümet olarak kadın girişimcilere her zaman katkıda bulunduklarını belirtti. Saner, “Kadınlarımızın üretirken, dünyadaki diğer kadınlarla rekabet edebilmeleri adına, teknoloji ile ilgili gereksinimlerini gidermiş olmaları, rekabet edebilir koşullar yaratmaları bu gün burda gördüğümüz tablonun ta kendisidir.” dedi.

BAŞÇERİ: İŞ KADINLARININ CESARETLENDİRİLMESİ ÜLKEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR

Pandemi sürecinin ardından iş yaşamının yeniden canlanacağına inandığının altını çizen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, “Kadınların hayatın her alanında farklı dokunuşları olduğu gibi iş dünyasında da farklılıklar yarattığını görüyoruz. Bu bağlamda Telsim’e ve İş Kadınları Derneğine teşekkür ediyorum.” dedi. Başçeri, İş Kadınları Derneği’nin kendilerine sunduğu “Kadının Ekonomiye Kazandırılması” projesine 2021 yılı içerisinde destek vereceklerini duyurdu. Başçeri, “Devletin iş insanlarının önündeki engelleri kaldıran olması gerektiğine inanan biriyim. Özellikle iş kadınlarının cesaretlendirilmesi ülkeye büyük katkı sağlayacaktır.” Şeklinde konuştu.

ATAOĞLU: KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN KALKINMA BANKASI VASITASIYLA KREDİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ülkemizde iş yaşamında bulunan tüm kadınlarımızı 10 yıldır cesaretlendirilerek ve yeni iş kuracak kadınlarımıza ilham veren bu projenin önemine vurgu yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, kadın girişimciler için Kalkınma Bankası vasıtasıyla kredilendirme çalışmaları yapıldığını ve bu projenin protokolünün önümüzdeki hafta imzalanmasının planlandığını söyledi.

ALPER: KADINLARI İŞ HAYATLARINDA DESTEKLEMEK İÇİN BU GİBİ PROJELERE HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ

Telsim olarak, girişimci kadınları destekleyen böyle bir projede yer aldıkları için gurur duyduklarını dile getiren Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, “Bugün bu güzel gecede görünüyor ki, girişimci kadınlarımız muhteşem projeler yaratmış. Vodafone Grup olarak ve Telsim olarak girişimci kadınları iş hayatlarında desteklemek için bu gibi projelere her zaman destek veriyoruz.” dedi. Bütün dünyada Vodafone Grup içerisinde, kadın çalışan oranlarının %53 olduğunun altını çizen Alper, “bu oranları artırmaya her zaman devam edeceğiz.” dedi.

CANDEMİR: KADINLARIMIZIN İŞ DÜNYASINDAKİ YERİNİ HAK ETTİKLERİ SEVİYEYE ULAŞTIRMAYI, MİSYON EDİNDİK

İş Kadınları Derneği üyelerine teşekkürlerini sunan ve derneğin ülkeye katkıları ile ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Selin Candemir ise, “Kadınlarımızın iş dünyasındaki yerini hak ettikleri seviyeye ulaştırmayı, kadınlarımızın yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmayı misyon edindik.” dedi. Başarının sürekliliği için takdirin önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Candemir, “Yılın Kadın Girişimcileri ödülleri, kadınlarımızın girişimci ruhunu ortaya çıkararak kadın girişimci sayısının artmasında katkıda bulunmak amacıyla 10 yıldır devam ediyor” ifadelerini kullandı ve bu projede kendilerine destek veren Telsim’e teşekkür etti.

Gecede Begüm Tekakpınar, törene katılan misafirlere müzik dinletisi sundu.