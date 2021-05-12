İKD Ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Mesajında, koronavirüs salgını dolayısıyla farklı bir ramazan dönemi geçirilse de, sevgiyi yaşatarak ve dostlukları paylaşarak Ramazan Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Candemir, “Toplumsal yaşamımızda müstesna yeri olan Bayramlarımız birlik ve beraberlik bağlarının daha da güçlendiği, sevinçlerin paylaşıldığı, ihtiyaç içerisinde olanlara daha çok yardım elinin uzatıldığı zamanlardır” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin ve iş insanlarının büyük gayretlerle ramazan dolayısıyla maddi ve manevi yardım faaliyetlerinde bulunarak sıkıntıların bir nebze de olsa giderilmesini sağlamaya çalıştığını dile getiren Candemir, şöyle devam etti:



“Her bayram, toplumsal birlikteliğimizin ve kültürel değerlerimizin korunması ve devamı açısından önemlidir. Bu önemli ve özel zamanda hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerimizin yaşatılmasının güzelliğiyle, Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, sağlık, umut ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederim”