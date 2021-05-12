İKD Ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Mesajında, koronavirüs salgını dolayısıyla farklı bir ramazan dönemi geçirilse de, sevgiyi yaşatarak ve dostlukları paylaşarak Ramazan Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Candemir, “Toplumsal yaşamımızda müstesna yeri olan Bayramlarımız birlik ve beraberlik bağlarının daha da güçlendiği, sevinçlerin paylaşıldığı, ihtiyaç içerisinde olanlara daha çok yardım elinin uzatıldığı zamanlardır” dedi.
Sivil toplum örgütlerinin ve iş insanlarının büyük gayretlerle ramazan dolayısıyla maddi ve manevi yardım faaliyetlerinde bulunarak sıkıntıların bir nebze de olsa giderilmesini sağlamaya çalıştığını dile getiren Candemir, şöyle devam etti:
Mesajında, koronavirüs salgını dolayısıyla farklı bir ramazan dönemi geçirilse de, sevgiyi yaşatarak ve dostlukları paylaşarak Ramazan Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Candemir, “Toplumsal yaşamımızda müstesna yeri olan Bayramlarımız birlik ve beraberlik bağlarının daha da güçlendiği, sevinçlerin paylaşıldığı, ihtiyaç içerisinde olanlara daha çok yardım elinin uzatıldığı zamanlardır” dedi.