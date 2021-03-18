İkametgahı üzerinde dolaşan Drone’a korkutmak maksadıyla av tüfeğiyle 3 el ateş etti

17.03.21 tarihinde saat 16.15 raddelerinde, Beyarmudu köyünde sınır hattı üzerindeki ikametgâhının avlusu üzerinde yakın irtifada uçan Drone’a korkutmak maksadıyla adına kayıtlı ÇK av silahı ile 3 el ateş eden Beyarmudu köyü sakini Tolga Arslanoğlu (E-35) şikâyet üzerine tutuklanarak av silahı ve kullanılmış 3 adet fişek emare olarak zapt edildi.

Zanlı bugün 18.03.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma ve meskûn mahalde ateş açma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM İbrahim Bulut’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Bulut yemin altında verdiği şahadette, 17.03.21 tarihinde saat 16.15 raddelerinde Beyarmudu köyünde Dr. Ahmet Beyar sokak No.7 adresinde sakin zanlının ikametgahı üzerinde drone uçurulduğunu görmesi üzerine korkutmak maksadıyla adına kayıtlı ÇK av silahı ile drone’a 3 el ateş ettiğini söyledi.

Olayla ilgili polise şikâyet gelmesi üzerine ayni gün zanlının temin edilen derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis zanlıya ait av silahı ve kullanılmış 3 adet boş fişek’ in emare alındığını ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, işlemiş olduğu suçlarla ilgili zanlıya yazılı dava Tebliğ edildiğini ve kabul ederim, özür dilerim diye cevapladığını söyleyen tanık polis, tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle KKTC’ de yerleşik KKTC vatandaşı olan ve benzeri sabıkası olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

İddia makamının sorusu üzerine cevap veren tanık polis, zanlının ikametgahının sınır üzerinde olduğunu, Drone cihazın yabancı üsler bölgesinden veya GKRY tarafından ikametgahının üzerine getirildiğini sandığı için korkutmak maksadıyla ateş açtığı yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)