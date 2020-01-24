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Iıı. Amatör Denizci Belgesi - Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Sınavında Başarılı Olanların İsimleri Açıklandı

Lefkoşa, 24 Ocak 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi’nde 18 Ocak’ta düzenlenen III. Amatör Denizci Belgesi (ADB) - Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

Iıı. Amatör Denizci Belgesi - Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Sınavında Başarılı Olanların İsimleri Açıklandı

Lefkoşa, 24 Ocak 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi’nde 18 Ocak’ta düzenlenen III. Amatör Denizci Belgesi (ADB) - Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

24 Ocak 2020 Cuma 12:34
Iıı. Amatör Denizci Belgesi - Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Sınavında Başarılı Olanların İsimleri Açıklandı

Lefkoşa, 24 Ocak 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi’nde 18 Ocak’ta düzenlenen III. Amatör Denizci Belgesi (ADB) - Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu listelerde aynı zamanda eksik evrak (başvuru formu, kimlik-ehliyet fotokopisi, temiz kağıdı-adli sicil kağıdı) ve ödeme kodları (C kodu) da yer aldı.

18 Ocak ADB-KMT sınavı katılımcıları, C kodu ve eksik evrak listelerine www.bub.gov.ct.tr ana sayfasında bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” üzerinden “ADB/KMT” kısmına tıklayarak ulaşabilecek.

Açıklamaya göre, katılımcıların isimlerinin karşısında bulunan eksik evrakları en kısa zamanda tamamlamaları gerekiyor.

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Buna ek olarak katılımcıların, listede isimlerinin karşısındaki C koduyla birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesine giderek veya Halkbank Internet Şubesi üzerinden belge harcı ödemelerini yapmaları, ödeme yaptıklarını gösteren banka dekontu ve tamamladıkları evrakları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü’ne getirmeleri gerektiği bildirildi.

Eksik evrakı bulunanlar veya belge harcı ödemesi yapmayanlara belgelerin verilmeyeceği kaydedildi.

Sınav günü vesikalık fotoğraf getirmeyenlerin belgelerinin basılabilmesi için vesikalık fotoğraflarını mümkün olan en kısa zamanda JPEG formatında basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr  adresine göndermeleri de istendi.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi +90 392 601 15 35veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlardan alınabilecek.

 (GÖZ/ŞEB)     FOTOĞRAFLI

 

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