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III. KKTC Kobi Zirvesi “KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” temasıyla yarın yapılıyor

III. KKTC Kobi Zirvesi “KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” temasıyla yarın yapılıyor

20 Haziran 2019 Perşembe 06:40
III. KKTC Kobi Zirvesi “KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” temasıyla yarın yapılıyor

III. KKTC Kobi Zirvesi  “KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” temasıyla yarın yapılıyor.

Başbakanlık YAGA ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen zirve, Golden Tulip Otel’de saat 09.30 protokol konuşmalarıyla başlayacak.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, programın ardından, HABİTAT, TİKAD ve TİM ile iş birliği protokolü imzalanacak ve program panellerle devam edecek.

Başbakanlık bünyesine hizmet veren Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA)- KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) tarafından düzenlenen zirvenin paydaşları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) HABİTAT ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) de var.

Zirvede, I. Panel “İnovatif Girişimcilik” saat 14.30’da, II. Panel “Bilişim Girişimcilik Ekosistemi” saat 16.30’da başlayacak.

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“REVİZYON VE YOL HARİTALARI BELİRLENECEK”

Zirve sonucunda, ülkenin inovasyon ve bilişim konularıyla ilgili revizyon ve yol haritalarının belirlendiği raporun hayat bulması hedefleniyor.

Tüm KOBİ'lerin değişen dünya pazarında "yeni ve değişik bir şeyler yapmak lazım" dediği bu dönemde ürün, hizmet, süreç, pazarlama organizasyon ve inovasyon başlıklarında başarı hikayelerinin dinleneceği ve KKTC için özellikle bilişim sektöründe inovasyonun tartışılarak bu alanda yatırım ortamlarının geliştirilmesine yönelik beyin fırtınası çalışmaları yapılacak.

Zirvenin, ayrıca bilişim konusunda girişimci adaylarını özendirmesi, yüreklendirmesi, teşvik etmesi ve gelişmelerine katkı sağlamasını hedefleyerek yeni programların yaratılmasına da yardımcı olacağı düşünülüyor.

Zirve yatırımcılar ve işletmeler için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar sunarken; zirvede ayrıca yerel yönetimler, sosyal liderler, bankalar, üniversiteler, danışmanlar, özel fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve bölgesel gelişime umut vaat eden bir alanı bir araya getirmeyi arzulanıyor.

Zirve sonucunda, özellikle bilişim konusunda girişimci olma, bu yolda başarılı olma ihtimalini artırmak isteyen kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan, bilişim ve inovasyon konusunda yatırımcıların önünü açan konular tartışılacak.

Son Güncelleme: 20.06.2019 09:43
Anahtar Kelimeler:
KKTC’de İnovasyon Ve BilişimIII. KKTC Kobi Zirvesi
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