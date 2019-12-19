banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110869
ALTIN
281.946
DOLAR
5.9376
STERLİN
7.7528
EURO
6.5969
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

II. Lefke Kent Sempozyumu LAÜ’de devam ediyor

II. Lefke Kent Sempozyumu LAÜ’de devam ediyor

19 Aralık 2019 Perşembe 16:18
II. Lefke Kent Sempozyumu LAÜ’de devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Lefke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen  20 Aralık tarihine kadar devam edecek “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ikinci günü 19 Aralık Perşembe günü LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

“Kentsel Planlama ve Güncel Yaklaşımlar”ın ele alındığı oturumda çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Meltem Yılmaz (HÜ) “Lefke’de Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan” konusunda sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Halil Semih Erıldız’ın (Adakademi Vakfı Başkanı) oturum başkanlığını yürüttüğü oturumda Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri, Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal (LAÜ) “Yerel Halkın Demografik Özellikleri Kapsamında Sakin Şehir Yaşam Kalitesi Algısının Değerlendirilmesi: Lefke Örneği”; Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay, Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy (LAÜ) “Terk Edilmiş Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi: Lefke ve Çamlıköy’deki Kilise Örnekleri”; Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok, Prof. Dr. Ela Babalık (ODTÜ) “Lefke İçin Planlama Projeleri: 2018-2019 Öğretim Yılı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Stüdyosu Çalışmaları”; Prof. Dr. Ulvi Keser, Devran Akbayram, “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Lefke ve İletişim (1955-1974)” konularını ele aldılar.

“Kent ve Tarım İlişkisi”nin ele alındığı oturumda çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Oğuz Karakartal (LAÜ) “Lefke’li Kadın Şair Nevruz Tekman (1936-2001) Üzerine” sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Atila Aşkın’ın (LAÜ) oturum başkanlığını yürüttüğü oturumda Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Dilek Arsoy “KKTC’de Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Durumu, Sorunları  ve Çözüm Yaklaşımları”; Yrd. Doç. Dr. Meltem Uçar (LAÜ) “Bal, Polen, Propolis ve Arı Sütünün İnsanlar İçin Önemi”; Turizm Rehberi Hasan Karlıtaş “Lefke İlçesi Turizm Gelişim Stratejisi; Nasıl Bir Turizm?” konularını ele aldılar.“Kent ve Sağlık Politikaları” konusunun irdelendiği oturumda, Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Oluwakemi Sandra Olatunde (LAÜ) “LAÜ Öğrencilerinin Sağlık Hizmeti Kullanımını Etkileyen Faktörler”; Prof. Dr. Feray Gökdoğan (UKÜ) “Lefke’de Yaşlı Bakımı İçin Düşük Maliyetli Hizmet Modeli Geliştirilmesi” konularını ele aldılar.

“Kent ve Eğitim İlişkisi”nin ele alındığı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ercan Tatlıdil (Ege Üniversitesi) yürüttü. Oturumda Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Dr. Gülden Sarı Kanlıay (UKÜ) “Lefke Sayıklamaları” Destanının Toplumdilbilimsel ve Edebiyat Tarihi Bağlamında Metin Analizi”; Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Doç. Dr. Özge Özgür Bayır, Yrd. Doç. Dr. Mualla Köseoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özada Nazım (SHU), Uzm. Mehmet Atasayar, Arş. Gör. Gül Şahin (LAÜ) “Sakin Şehirde Öğrenci Olmak: KKTC-Lefke Örneği”; Yük. Şehir Plancısı Ayça Soygür Çıralı “Yavaş Bir Kent ve Üniversite İlişkisi: Lefke Örneği”; Yrd. Doç. Dr. Gül Kahveci, Uzm. Ayşe Mortaş (LAÜ) “Özel Gereksinimli Bireylerin Afet Yönetimi Programlarındaki Temsil Edilme Düzeyleri İle İlgili Acil Servis Personelinin Görüşlerinin Belirlenmesi” konularını ele aldılar.

Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı “kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz Ve Arkadaşları” İle “thalasseamia Sendromları” Kitaplarınıntanıtımına Katıldı
Akıncı “kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz Ve Arkadaşları” İle “thalasseamia Sendromları” Kitaplarınıntanıtımına Katıldı
Özyiğit: “Öteleme, bekleme, oyalama taktikleri ile bu toplumu nereye götürmek istiyorsunuz, anlamak zor”
Özyiğit: “Öteleme, bekleme, oyalama taktikleri ile bu toplumu nereye götürmek istiyorsunuz, anlamak zor”
Dp’de Genel Sekreterlik Ve Merkez Yönetim Kurulu Seçimi Yapılacak
Dp’de Genel Sekreterlik Ve Merkez Yönetim Kurulu Seçimi Yapılacak
Çavuşoğlu: “Ülkeyi sevmek sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olur”
Çavuşoğlu: “Ülkeyi sevmek sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olur”
DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlenecek
DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlenecek
Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik
Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik
Ataoğlu: “Bakanlık denetim konusunda yeterli çalışmayı yapmıyor”
Ataoğlu: “Bakanlık denetim konusunda yeterli çalışmayı yapmıyor”
Yarın bazı bölgelere 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Ktös “özel Eğitim Ve Destek Hizmetleri Semineri” Düzenliyor
Ktös “özel Eğitim Ve Destek Hizmetleri Semineri” Düzenliyor
İbrahim Bahadi 1 gün tutuklu kalacak
İbrahim Bahadi 1 gün tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim