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İhtiyat Sandığı Kısmi Ödeme Başvuruları İki Ay Daha Uzatıldı

BAŞVURANLARA BİRİKİMLERİNDEN 4 BİN TL’YE KADAR ÖDEME YAPILACAK

02 Ekim 2020 Cuma 13:43
İhtiyat Sandığı Kısmi Ödeme Başvuruları İki Ay Daha Uzatıldı
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BAŞVURANLARA BİRİKİMLERİNDEN 4 BİN TL’YE KADAR ÖDEME YAPILACAK
Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Pademinin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle hazırlanan, “İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Sürekli Ve Kısmi Ödeme Yapılasını Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname” yürürlüğe girdi. Böylece İhtiyat Sandığı iki ay daha kısmi ödeme için başvuru alacak. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başvuru yapan kişilere hesabına işlenen prim, depozit ve faiz toplamının dörtte üçünü aşmayacak şekilde ilki Ekim 2020’de olmak üzere, iki eşit taksit halinde toplam 4 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak.

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Bu kapsamda avans çekmek isteyenler ayın son iş gününe kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online başvuru yapabilecek. Başvuru yapanlardan KKTC’de faaliyet gösteren bir bankada kendi adlarına açılmış bir banka hesabına ait IBAN/UBAN numarasını beyan etmesi istenecek. Ödemeler başvuruda verilen bu hesap numarasına yapılacak. 
Başvuruda bulunan kişinin daha önce avans ödemesi alması ve halen İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olması halinde,  yapılacak ödeme miktarı kişinin birikim miktarından güncel avans borç miktarı faizleri ile birlikte eksiltilerek kalan miktar üzerinden ödenecek şekilde hesaplanacak.
(DOĞ/ÖK)
 

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