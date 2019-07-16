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İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 (.): İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, e-ihtiyat ve Bütünleşik Finansal Bilgi Yönetim Sistemi Projesi kapsamında geliştirdiği ve bundan sonra geliştireceği yazılımlar için almış olduğu ISO/IEC 15504 Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk Sertifikası teslim edildi.

İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 (.): İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, e-ihtiyat ve Bütünleşik Finansal Bilgi Yönetim Sistemi Projesi kapsamında geliştirdiği ve bundan sonra geliştireceği yazılımlar için almış olduğu ISO/IEC 15504 Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk Sertifikası teslim edildi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:14
İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 (.): İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, e-ihtiyat ve Bütünleşik Finansal Bilgi Yönetim Sistemi Projesi kapsamında geliştirdiği ve bundan sonra geliştireceği yazılımlar için almış olduğu ISO/IEC 15504 Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk Sertifikası teslim edildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs 2019 tarihinde alınan sertifika kurum müdürü Erman Yaylalı’ya teslim edildi.

Kurum ve İşletme bünyesinde geliştirilen yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yaygın olarak kullanılan bir ISO standardı olan ISO/IEC 15504, yazılım geliştirme süreçlerinde uygulanan ve kurumlarla firmalar tarafından tercih edilen bir standart.

(ŞEB) FOTOĞRAFLI

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