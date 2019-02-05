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İhtiyat Sandığı’ndaki işlemler 11 Şubat’tan itibaren online takip edebilecek

İhtiyat Sandığı’ndaki işlemler 11 Şubat’tan itibaren online takip edebilecek

05 Şubat 2019 Salı 09:42
İhtiyat Sandığı’ndaki işlemler 11 Şubat’tan itibaren online takip edebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, müstahdemlerin dairedeki tüm işlemlerini online yöntemlerle görüp takip edebilecekleri yeni uygulamaların 11 Şubat’tan itibaren başlayacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, bu amaçla İhtiyat Sandığı web sayfasında yer alan “İşgören Portalı” oluşturulduğu, bu portal üzerinden İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanların kendilerine ait işlemleri takip edebileceği ifade edildi.

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

İhtiyat Sandığı Dairesi’nin uygulamaya koyduğu bu hizmetten yararlanabilmek için İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanların, daireye 11 Şubat’tan itibaren şu bilgi ve belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunup sisteme dahil olmaları gerekiyor:

“Kendi adlarına kayıtlı cep telefonu, KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartının orijinali ve bir sureti, TC vatandaşları için TC nüfus cüzdanı ve TC pasaportunun orijinali ve bir sureti, diğer ülke vatandaşları için ise pasaportunun orijinali ve bir sureti, e-mail adresleri.”

Son Güncelleme: 05.02.2019 12:50
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