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İhtiyat Sandığı kısmi ödeme başvuruları başladı

İhtiyat Sandığı Dairesi, kısmi ödeme başvurularının başladığını bildirdi. 

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:26
İhtiyat Sandığı kısmi ödeme başvuruları başladı
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İhtiyat Sandığı Dairesi, kısmi ödeme başvurularının başladığını bildirdi. 

Açıklamaya göre, İhtiyat Sandığı, iştirakçisi olan tüm çalışanlara talep etmeleri halinde; mayıs, haziran ve temmuz ayları için aylık 2 bin TL kısmi ödeme yapacak.

Çalışanlar ödeme almak istedikleri her ay için İhtiyat Sandığı Dairesi resmi internet sitesi www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki  anasayfada bulunan “İhtiyat Sandığı Birikiminizden 2000 TL Kısmi  Ödeme için Başvuru” veya yine anasayfadaki  “Avans ve Ödeme” kısmında yer alan “İhtiyat Sandığı Birikiminizden 2000 TL Başvuru” butonunu seçerek online olarak başvuru yapabilecek.

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İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin alabilecekleri kısmi ödeme toplamı olan 6 bin TL; dairedeki hesaplarında bulunan birikimlerinin 3/4’ünü geçemeyecek ve bu miktar hesaplanırken eğer çalışanların daireye avans borçları var ise bu borç miktarı faizleri ile birlikte mevcut birikimlerinden eksiltilerek kalan miktar dikkate alınacak.

Çalışanlara yapılacak ödemeler başvuru sırasında beyan edilen ve çalışan adına olan “IBAN/UBAN” numaralarına havale edilecek. Ödemeler başvuru sırasına göre yapılacak ve Dairenin nakit pozisyonu dikkate alınarak haftada bir gün olmak üzere perşembe günleri topluca yapılacak.

İlk ödemenin 4 Haziran Perşembe günü yapılması öngörülüyor.

Son Güncelleme: 20.05.2020 16:33
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