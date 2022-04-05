İhtiyat sandığı faiz oranları değişti

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranının %17, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının %10 ve avans cari faiz oranının %5 olarak onaylanmasına karar verdi.

Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak.





