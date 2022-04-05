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İhtiyat sandığı faiz oranları değişti

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranının %17, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının %10 ve avans cari faiz oranının %5 olarak onaylanmasına karar verdi. 

05 Nisan 2022 Salı 10:15
İhtiyat sandığı faiz oranları değişti

 Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranının %17, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının %10 ve avans cari faiz oranının %5 olarak onaylanmasına karar verdi. 
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak. 

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Öte yandan, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının ise %10’dan %13’e yükseltilmesine karar verildi.

 

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Son Güncelleme: 05.04.2022 10:41
Anahtar Kelimeler:
İhtiyat Sandığı Faiz Oranları DeğiştiBakanlar KuruluKktc
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