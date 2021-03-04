İhtiyaçlı 164 kişiye gıda yardımı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta Best Market ve Karşıyaka Gül Market ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinden Konil & Sons Ltd.’in ana sponsorluğunda ve kulüp üyelerinden elde edilen kuru bakliyat ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri kulüplere başvuruda bulunan ve ihtiyaçlı oldukları tespit edilen kişilere dağıtıldı.

Dağıtımda Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan Kuran, Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve her iki kulübün başkan ve üyeleri de hazır bulundu.

