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İhtiyaçlı 164 kişiye gıda yardımı

Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile Sare Tüfekçi başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübüi Lefkoşa bölgesinde pandemi nedeniyle kapanma sürecinde kazanç sıkıntısı çeken ihtiyaçlı 164 kişiye gıda paketi dağıtımında bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 14:30
İhtiyaçlı 164 kişiye gıda yardımı
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Lefkoşa Merkez Lions Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta Best Market ve Karşıyaka Gül Market ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinden Konil & Sons Ltd.’in ana sponsorluğunda ve kulüp üyelerinden elde edilen kuru bakliyat ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri kulüplere başvuruda bulunan ve ihtiyaçlı oldukları tespit edilen kişilere dağıtıldı.

Dağıtımda Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan Kuran, Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve her iki kulübün başkan ve üyeleri de hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 04.03.2021 15:43
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