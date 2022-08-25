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“İhale iptalinin kaçınılmaz sonucu kamu zararıdır”

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Kıb-Tek’in akaryakıt alımına ilişkin ihalenin, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından iptal edilmesinin “kamu zararı” olduğunu kaydetti.

25 Ağustos 2022 Perşembe 17:26
“İhale iptalinin kaçınılmaz sonucu kamu zararıdır”

Şahiner, yazılı açıklamasında, ihalenin, “siyasi baskılar” neticesinde iptal edildiğini savunarak, “Kamu İhale Yasası, Merkezi İhale Komisyonuna bu ihaleyi iptal edip, pazarlık usulü ile ihaleye çıkma yetkisi vermemiştir ve bu kararın yasal bir dayanağı yoktur” dedi.

MİK’in, Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesini iptal kararının “hukuk dışı” olduğunu öne süren Şahiner, şunları kaydetti:

“MİK’in iptal gerekçesinde sunmuş olduğu ‘katılımcı şirketlere de mağduriyet yaratmamak ve hazırlanmalarına imkân sağlamak adına ayrıca yapılan değerlendirmelerde uygun teklif bulunmaması nedeni ile ihale iptal edilmiştir’ kararı, ne şeffaf ihale kriterlerine uygun ne de doğru saptamalar içermektedir.

Yaklaşık olarak 150 milyon dolarlık (3 milyar TL’ye yakın) ödeme yapılacak olan akaryakıt alımına ilişkin ihaleye katılacak olan firmalar gerekli özeni ve ciddiyeti göstermek zorunda olduğu aşikârdır. Akaryakıt arz güvenliği riskinin bu ülkenin karanlığa gömülmesine eşdeğer olduğu bir konuda, ihalede zorunlu evrakları bile düzgün hazırlayamayan firmaların bir yıl boyunca kesintisiz 200’000 ton akaryakıtı bu ülkeye nasıl getireceği sorgulanması gerekirken, bu şirketlerin elenmiş oldukları ihaleye tekrardan katılabilmeleri için Kamu İhale Yasasının amacına ve ilkelerine aykırı bir şekilde, ‘kamu yararı’ kılıfı ile ihale tekrar ettirilmeye çalışılıyor.

İlgili şirketlerin önceki ihalede atmış olduğu rakamlar, yakıtı getirecekleri gemi veya şirket isimleri deşifre olmuşken yapılacak olan ihalede şeffaflıktan bahsedilmesi mümkün olmayacaktır. O yüzdendir ki ‘pazarlık usulü’ ile ihaleye çıkılmasının ön koşulu başlangıçta belirtilen ihale koşullarının değiştirilmemesi koşuluyla açık veya kısıtlı usulün uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir kamu ihalesine hiç bir teklif verilmemişse veya uygun teklif verilmemişse. kriterine bağlanmıştır.”

MİK’in ihale iptal kararının, şaibeli olduğunu da öne süren Şahiner, “MİK’in iptal gerekçelerinden bir diğeri olarak belirtmiş olduğu ‘yapılan değerlendirmelerde uygun teklif bulunmaması’ kısmı ise yine gerçeği yansıtmamakta, ihale rayiç bedeli 61$ kusur olarak belirtilen ihaleye planlanan ve ayrılan kaynakların altında geçerli teklifler gelmesine rağmen, Kamu İhale Yasası hilafına bir karar alınmıştır” dedi.

MİK’in geçen yıl aynı hatayı yaptığı ve bu hatanın Ombudsman raporlarına girdiğini ifade eden Şahiner, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl MİK’in hatalı ihale iptal kararları bize milyonlarca liralık kamu zararına yol açmıştı. İhaleye geçerli teklif atan yüklenici firmalara ara emri başvurusu için bir kapı aralanmış, mahkeme tarafından haklı bulunmaları halinde ise ihalenin iptaline ara emri alınması söz konusu olacak ve bütün ihale süreci çıkmaza girecektir. MİK’in iptal kararı; ihalesiz, şaibeli, doğrudan alımlarla ve yeni vurgunlara zemin hazırlayabilir.”

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