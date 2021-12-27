İEZB yarınki eyleme katılacağını açıkladı

Birlikten yapılan açıklamada, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı günler TL’de ki değer kaybı ve yılların getirdiği sistemsizlikle birlikte çığ gibi büyümektedir” denildi.
Son Güncelleme: 28.12.2021 00:07
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, ekonomik kriz ve sistemsizliği gerekçe göstererek yarınki eyleme katılacaklarını açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamada, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı günler TL’de ki değer kaybı ve yılların getirdiği sistemsizlikle birlikte çığ gibi büyümektedir” denildi.