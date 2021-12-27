İEZB yarınki eyleme katılacağını açıkladı

Birlikten yapılan açıklamada, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı günler TL’de ki değer kaybı ve yılların getirdiği sistemsizlikle birlikte çığ gibi büyümektedir” denildi.

Esnafın borçtan dolayı kaybolmasına, genç nesillerin göç noktasına gelmesine, daha çok insanın yoksulluk sınırı altına düşmesinin kabul edilemez olduğunu ifade edilen açıklamada, “Alım gücünün korunacağı adaletli bir maaş sistemi için, adaletli bir vergilendirme ve prim desteği için, ekonomik çöküşü ve toplumsal yok oluşu kabullenmeyeceğimiz için bu ülkede güzel yarınlar görebilmek ve görmedim duymadım bilmiyorum zihniyetiyle bu ülkeyi yönetmeye çalışanlara sesimizi daha iyi duyurabilmek için 28 Aralık Salı günü biz de sokaktayız!” denildi.