İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için KKTC'den taziye mesajları

İDLİB'DEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN KKTC'DEN TAZİYE MESAJLARI

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Türk askerleri için KKTC'den de taziye mesajları yayınlandı.

TATAR: TÜRKİYEMİZİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında, "Terörü durdurmak, Türkiye’ ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip’te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır "dedi.

Tatar, "Şahsım ve hükümetim adına Türkiyemizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

ÖZERSAY: İÇİMİZ ACIYOR

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, taziye mesajı yayınladı. Özersay sosyal medyadan "İçimiz acıyor, Türk Halkının başı sağolsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, Türkiye’nin ve Türk Halkının yanındayız." mesajını paylaştı.

TAÇOY: ŞEHİT DÜŞENLERE RAHMET, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da , "İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı.

ATAKAN: DUALARIMIZ TÜRK ASKERİYLE

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise mesajında, "İdlib’den gelen haberler çok üzücü.. Uzun bir gece olacak. Şehitlerimize Tanrıdan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız Türk askeriyle " ifadelerini kullandı.