Carrington Group Direktörü Şükrü Karakaya son günlerde şirketleri ve şahsı hakkında yapılan ıftira nitelikli yayınlar hakkında açıklama yaptı. Künyesiz ve sahibi gizlenmiş internet sitelerinden ıftira amaçlı yapılan yayınların ülke ekonomisine zarar verdiği belirtilen açıklamanın tam metni şu şekildedir : Saldırılar sadece bize değil aynı zamanda Kıbrıs Türk Ekonomisine yapılmış saldırılardır. Ülkesel ve global ekonomik istikrasızlıkların yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen, yatırım yapmaktan geri durmyan, yaptığı dev yatırımlarla böylesi ihtiyaç duyulan bir zamanda ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan şirketimiz Carrington Group’a yönelik, bazı çevrelerin, sahte sosyal medya hesapları ve sahte haber siteleri üzerinden giriştikleri asılsız ve karalayıcı saldırıları üzülerek takip etmekteyiz. Ülkenin önde gelen pek çok şirketine yönelik giderek artan bir sıklıkla yapılmaya başlayan bu ve benzeri saldırlar sadece bizlere değil aynı zamanda Kıbrıs Türk Ekonomisine ve ülkenin ticari imajına da yapılmış saldırılardır. İddialar asılsızdır, gerçek dışıdır ve iftiradır. Grubumuzun giderek güçlenen finansal ve kurumsal yapısı ile her geçen gün artan marka değerine zarar vermeyi amaçlayan asılsız iddia, yalan bilgi ve iftira niteliği taşıyan bu yayınların kötü amaçlarla hazırlandiği aşikardır. Tüm hukuki süreçler başlatılmıştır. Şirketimiz bu kötü niyetli yalan ve iftiralarla dolu yayınlara, bu yayınları yapan sitelere, sosyla medya hesaplarına ve sahiplerine karşı, en ağır cezayı almaları noktasında gerekli tüm hukuki girişimleri başlatılmıştır. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yirmi yıla yakın bir süre önce sektöre adım atan Carrington Group, bugün İnşaat, Emlak, Yatırm, Site Yönetimi, Tatil Organizasyonları, Rezidans Hizmeti, Araç Kiralama ve Havalimanı Transferleri gibi pekçok farklı alanda hizmet veren, ülkemizin en önemli şirketlerinden biridir. Şirketimiz kurumsal ve devlete olan ödevlerini eksiksiz yerine getiren bir kuruluştur. Ülkemizdeki tüm şirketlerin tabi olduğu yasalara göre kurulan ve faaliyet gösteren, sektörün ihtiyaç duyduğu tüm yasal izinlere haiz, her daim denetime açık ve şeffaf kurumsal yapısı ile Carrington Group ülkemizdeki iş hayatı adına da en saygın örneklerden birisidir. Yüzlerce insanı hayalleri ile buluşturduk. Yıllardır gerçekleştirdiği projelerle, yüzlerce insanı resmi tapularını ellerine gününde teslim ederek “sadece yeni bir ev değil yeni bir yaşam” sahibi yapan Carrington Group, bu yıl (2019) Girne ve Esentepe’de tamamladığı 3 yeni projesinin anahtarlarını da müşterilerilerine teslim etmenin onurunu yaşamaktadır. Group’umuzun ve ülkenin en gözde projelerinden biri olan, Gold Tower Binası dünyanın diğer büyük şehirlerindeki örnekler gibi Girne’de Carrington bünyesinde Rezidans hizmeti vermeye devam ederken diğer yandan halen süren dev yatırımlarımız ve yeni açıklanacak projeler için lansman çalışmalarımız da hız kesmeden sürmektedir. Bizi yalanlarla durdurabileceklerini sananlar yanılıyorlar. Çok değerli müşterilerimizin ve halkımızın, şirketimizle alakalı yürütülen bu organize yalan ve iftara kampanyalarına en küçük bir prim dahi vermediğini görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, yapacağımız dev yeni yatırımlarla gerek ülke istihdamına, gerekse ösellikle dış satışlarımızla ülke ekonomisine yaptığımız katkılara devam edeceğimizi bildirir en derin saygılarımızı sunarız. Carrington Group; Güçlü şirket yapısı, dev projeleri ve istikrarlı yükselişi ile Kıbrıs Türkü adına gerçek bir başarı öyküsüdür.

Son Güncelleme: 02.06.2019 11:47