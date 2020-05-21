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İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:12
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
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Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da toplanan komite, gündeminde bulunan “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı” ve “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti.
“Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:
 “Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri Ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

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Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi ise şöyle:
“Özel gereksinimli bireylerin yaşam standartları yükseltilerek, toplumda daha fazla kabul görmeleri sağlanacak ve her türlü eğitim hakları güvence altına alınmış olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 17/1986 Milli Eğitim Yasası’nın 52’nci maddesi kaldırılarak yerine daha kapsayıcı olarak Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nın yapılmasına gerek duyulmuştur.”
Komite toplantısına davetli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Hasan Topal, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.
(AK/SEL) FOTOĞRAFLI

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