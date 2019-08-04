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İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI KOMİTE GÜNDEMİNDE

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI KOMİTE GÜNDEMİNDE

04 Ağustos 2019 Pazar 11:11
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI KOMİTE GÜNDEMİNDE
KALKINMA BANKASI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NIN ÜÇÜNCÜ VE SON OKUNUŞU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK
Lefkoşa, 4 Ağustos 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki yasa tasarılarını görüşmeye devam ediyor.
Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelerine son toplantıda da devam komite madde madde oyladığı ve oy birliğiyle kabul ettiği Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı üçüncü ve son okumasını da önümüzdeki günlerde yapacak.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında cuma günü toplandı.
Toplantıda, “Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam edildi, ilgili gündemin ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam edeceği” açıklandı.

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Öte yandan komite “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oylayarak oy birliğiyle kabul etti. Yasa tasarısının üçüncü ve son okuması ilerleyen günlerde yapılacak.
Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, komite üyeleri; UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.
Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC Kalkınma Bankası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Başsavcılık ve KTAMS’tan yetkililer de katıldı, görüş ve önerilerini sundu.
Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda, görevden çekilme veya devletin başka kurum ve kuruluşlarına geçişlerle yaşanacak personel sıkıntısının, yurt savunmasında meydana gelebilecek zafiyetlerin önlenmesi, kamu yararı gözetilerek bu gibi durumlara sınırlama getirilmesi hedefleniyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, kamudaki genel düzenleme gibi KKTC Kalkınma Bankası üst yöneticilerinin görevden alınmaları halinde atandıkları görevlerine geri dönmelerine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. 
(RÇ/HÖ)
 

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