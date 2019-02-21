İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

KOMİTE SOSYAL SİGORTA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ 2 DEĞİŞİKLİK YASA TASARISINI OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ



Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, sosyal sigorta ve sosyal güvenlikle ilgili 2 değişiklik yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Komite bugün HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik yasalarının günün koşullarına uyarlanması hedefiyle hazırlanan değişiklik yasa tasarıları mevcut yasalardan doğan aksaklıkların ve mağduriyetlerin giderilmesini, hak kazanımlarıyla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Öte yandan, bugün “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşen komite tasarının nihai oylamasını bir sonraki toplantıda yapmayı kararlaştırdı

Komite toplantısına davetli olarak, Sosyal Sigortalar Dairesi, Personel Dairesi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, komite üyeleri UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Resmiye Canaltay, CTP milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.

(RÇ/HÖ)











