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İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanarak, 2 yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi çerçevesinde çalışmalarına devam etti, ilgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınacak. Komite ayrıca “Sosyal Güvenlik...

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanarak, 2 yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi çerçevesinde çalışmalarına devam etti, ilgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınacak. Komite ayrıca “Sosyal Güvenlik...

31 Ocak 2019 Perşembe 16:32
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanarak, 2 yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi çerçevesinde çalışmalarına devam etti, ilgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınacak.
Komite ayrıca “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da genel görüşmesine devam etti.
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:
“Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Yasa’nın günümüz koşullarına uyarlanması, 73/2007 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının Daire’ye verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan veya Sakatların İstihdamı Yasası uyarınca sigortalı olanlara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç 27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması, Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında gelir veya aylık almamış olma şartının aranmayarak iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, hizmet akitli çalışanların ödenmiş primleri ile hak sahibi olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanması, işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi, iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması ve 2 Şubat 2018 tarihinden önce Pro-Rata usulü aylık bağlanmış olan sigortalıların mevcut durumlarının korunması amaçlanmıştır.”
Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:
“Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Yasa’nın 16/1976 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının kuruma verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, hizmet akidli çalışanların ödenmiş primler ile hak sahibi olmaları halinde işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan sigortalılara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç 27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması, Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında gelir veya aylık almamış olma koşuluna bakılmaksızın iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi, iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması amaçlanmıştır.”
Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Personel Dairesi, Çalışma Dairesi, Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası(KAMU-İŞ), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan (İŞVERENLER-SEN) yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.
HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri; UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Resmiye Canaltay, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.
(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI























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