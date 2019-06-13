İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi, Öğretmenler (değişiklik) Yasa Tasarısı”nı Oybirliği İle Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplanarak, gündeminde bulunan, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, artan öğrenci sayısı ve Öğretmenler Yasası'ndan kaynaklanan "A Öğretmen" ve "B Öğretmen" uygulaması nedeniyle ortaya çıkan mevcut öğretmen ihtiyacının ve gelecek yıllarda oluşması muhtemel öğretmen ihtiyacının giderilmesi amaçlanıyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.



HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli katıldı.(AK/FG) FOTOĞRAFLI