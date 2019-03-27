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İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Ktezo Yasa Tasarısını Görüştü

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.00’da toplandı.

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Ktezo Yasa Tasarısını Görüştü

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.00’da toplandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Ktezo Yasa Tasarısını Görüştü

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası  (KTEZO) Yasa Tasarısı nı  madde madde görüşmeye devam etti.

Komite,  söz konusu yasa tasarısı ilerleyen toplantılarda  ele alınmaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.  

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki Komite toplantısına,  UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili  Özdemir Berova, CTP Milletvekili  Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili  Hasan Topal katıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün kullanılmakta olan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 1993 yılından bugüne dünyadaki hızlı değişimler ve Oda’nın kurumsal gelişmesi yeni bir yasa yapılması zorunluluğunu doğurmuştur.

Yürürlükte olan yasada esnaf ve zanaatkâr kavramları net değildir. Bundan dolayı ülkemizde esnaf-tüccar ve zanaatkâr-sanayici ayrımı yapılamamaktadır.

Geçen zaman içerisinde ülke çapında bir örgütlenme olan KTEZO’ya  fiili olarak bağlı meslek birlikleri oluşmuştur. Bu amaçla Oda’nın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Esnaf ve zanaatkâr iş yerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artıracaktır.

Yukarda belirtilen gerekçelerle Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın ve esnaf zanaatkârların güçlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılacağı yeni bir Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası yapılması öngörülmüştür”.

 (AK/YIL)

 

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