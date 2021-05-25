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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi kan ve kan bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı

Lefkoşa, 25 Mayıs 21 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantıda “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı ele almaya devam etti. 

25 Mayıs 2021 Salı 16:45
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi kan ve kan bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı
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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantıda “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı ele almaya devam etti. 
Yasa tasarısıyla, insan sağlığının en üst düzeyde tedavi edilmesi ve korunmasını temin etmek üzere insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi öngörülüyor.

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Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bahse konu yasa tasarısının madde madde görüşmesine devam etti. 
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.
 

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Son Güncelleme: 25.05.2021 17:01
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