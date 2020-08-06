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İçişleri Bakanı Baybars, Ktmmob’u Ziyaret Ederek Birlik Başkanı Seran Aysal Ve Birliğe Bağlı Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda gelinen son aşama ve yeni görüşleri “paydaşlarla istişare ederek değerlendirmeye” devam ediyor. Baybars,  bu kapsamda bugün 14.30’da KTMMOB’u ziyaret ederek birlik başkanı Seran Aysal ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 19:08
İçişleri Bakanı Baybars, Ktmmob’u Ziyaret Ederek Birlik Başkanı Seran Aysal Ve Birliğe Bağlı Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
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Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda gelinen son aşama ve yeni görüşleri “paydaşlarla istişare ederek değerlendirmeye” devam ediyor. Baybars,  bu kapsamda bugün 14.30’da KTMMOB’u ziyaret ederek birlik başkanı Seran Aysal ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde gerçekleşen toplantıda oda başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Baybars, konuşmasına şöyle başladı ; “Ülkede yaşam kalitesinin artması, sürdürülebilir ekonomik gelişme, sürdürülebilir çevre ve ülkenin planlı gelişmesine yönelik birliğinize bağlı tüm odaların koymuş olduğu katkılar için teşekkür ediyorum.”

Baybars, 55/89 Sayılı İmar Yasasının yürürlüğe girmesinden bugüne kadar yasal sorumluluğu İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi’ne verilen ülkenin planlı gelişimi hedefini hayata geçirebilmek için göreve geldikleri günden bugüne kadar çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. 

Baybars, şu anda ana gündem maddesi  Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı olsa da aslında bakanlık olarak gündemlerinde artı olarak çalıştayları yapılmaya devam edilen Lefke, Mehmetçik, Dikmen gibi imar planı çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

BAYBARS: “KTMMOB, GEREK BİLİMSELLİK, GEREK UZMANLIK ANLAMINDA BİRLİĞE BAĞLI TÜM ODALARIYLA EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZDIR”

Baybars, KTMMOB’un yürütülen imar planı çalışmalarının tamamında, stratejik hedefler ve vizyon çalıştaylarında, gerek bilimsel, gerekse de uzmanlık anlamında birliğe bağlı tüm odalarıyla yaptıkları katkılarla kendileri için en önemli paydaş olduğunun söyledi.

Baybars, son dönemlerde konu olan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın nihayete erdirilmesi ve ortadan belirsizliğin kaldırılarak öngörüsüzlüğün giderilmesinin ülke için önemli olduğunu yineledi.

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Bölgenin bir yandan planlı bir yaşama kavuşturulması, altyapı çalışmalarının hızlıca tamamlanabilmesi, çevresi, tarihi, kültürel mirasıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, diğer yandan da ekonomik kalkınmayı, yapılanmayı da sağlayacak bir plan oluşturma konusunda ciddi yol kat edildiğine işaret eden Baybars, gelinen son noktada yeni görüşlerin tekrardan belirmesi ve bu görüşlerle birlikte İmar Planı’nın nihayete varması konusunda bir takım çalışmaların daha yapılması zaruretinin doğduğunu belirtti.   

Bu bağlamda da yapılacak olan değerlendirmelerde kendileri için en önemli, olmazsa olmaz paydaşın da Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olduğunu belirten Bakan Baybars,  “Dolayısıyla bugün burada sizlerin değerli katkılarıyla özelde belki Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ama genel anlamada tüm imar planları ve ülkemizin eksik mevzuatını giderme konusundaki katkılarınızı konuşacağız, umarım bu birlikte istişare ederek yapacağımız çalışmalar hem ülke hem de bölge insanlarımız için hayırlı olur” şeklinde konuştu.

AYSAL, “TEMELDE EŞİTLİK VE BİLİMİN MERKEZDE OLDUĞU BİR ÇALIŞMANIN BİRLİK HER ZAMAN YANINDADIR, YANINDA OLMAYA DA DEVAM EDECEKTİR”DEDİ.

Birlik Başkanı Seran Aysal’da gündemlerinin ana maddesinin malum üç yıldır üzerinde çalışılan, 27 Aralık tarihinde de önemli bir irade ortaya konarak Birleşik Kurul’dan geçen ve resmi gazeteye yayınlanmak üzere gönderilen bir Plan olduğunu ve kendilerine göre bu hazır planın bekletilmekte olduğunu ifade etti.

Aysal,  gündemde olan bazı değişiklik önerilerinin söz konusu olduğunu ve bu konuları İçişleri Bakanı Baybars ile istişare içinde değerlendireceklerini söyledi. Aysal, “ülkemizin daha yaşanabilir, ülke kaynaklarıyla örtüşen ve ülke gerçeklerimizle planlama yapabileceğimiz temelde eşitlik ve bilimin merkezde olduğu bir çalışmanın birlik her zaman yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir” dedi.

Aysal, planın yürürlüğe girmesinde siyasi kararında gerektiğini ifade ederek, bundan sonra izlenecek sürecin her ne olursa olsun hukukun üstünlüğü gerçeği ve hukuk devleti olduğumuz bilinciyle yasal mevzuatlar çerçevesinde süreçler neyi gerektiriyorsa o şekilde devam edilmesi taleplerini ileterek, Bakan Baybars’a KTMMOB ile bu istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

(AK/HÖ)

 

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