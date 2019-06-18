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İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama; “HIV pozitif olan mahkûmun cezaevinde dövme yaptığı’ iddiaları tamamen gerçek dışıdır”

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama; “HIV pozitif olan mahkûmun cezaevinde dövme yaptığı’ iddiaları tamamen gerçek dışıdır”

18 Haziran 2019 Salı 15:08
İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama; “HIV pozitif olan mahkûmun cezaevinde dövme yaptığı’ iddiaları tamamen gerçek dışıdır”

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi hakkında olgulara dayanmayan, duyumlar üzerine haberler yapıldığını, bunların hem cezaevinde özveriyle çalışan personeli hem de orada tutuklu, mahkûm olarak bulunan insanlar ile dışarıdaki ailelerini olumsuz etkilediğini belirtti. .

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Duyumlar üzerine bazı basın kuruluşlarımızda yer bulan ‘HIV pozitif olan mahkûmun cezaevinde dövme yaptığı’ iddiaları tamamen gerçek dışıdır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“HİV Pozitif olan mahkûm ve bu konuda cezaevi müdürlüğü tarafından alınan tedbirlerin kamuoyunun nezdinde doğru bilinmesini istiyoruz. Merkezi Cezaevine, Ekim 2018 tarihinde giren mahkûmun, 18 Ekim 2018 tarihinde yapılan sağlık taraması sonucunda bulaşıcı hiçbir hastalığı olmadığına dair sağlık raporu vardır. Aynı raporda HİV taraması negatif olarak gözlemlenmektedir. Bahse konu mahkûmun sağlık durumunu gözlemleyen Cezaevi Müdürlüğü, bir süre sonra mahkûmun sağlık durumundan şüphelenerek rutin kontrollerini yaptırmıştır. Burada elde edilen yeni tahlil sonuçları sonrası doktorların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tedbirleri almıştır.  

Yaşanan bu olayın hemen akabinde Cezaevi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek cezaevinde bulunan mahkûm ve çalışanların sağlık taramasından geçirilmesi konusunda karar almıştır. Yeni tahlil sonuçlarının Cezaevi Müdürlüğüne ulaşmasına müteakip Sağlık Bakanlığı ile bu taramalar başlatılmıştır. Sağlık bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda sağlık taraması herkese yapılacaktır. Bakanlığımız bu konuda gerekli talimatı merkezi cezaevi müdürlüğüne vermiştir. 

Maalesef duyumlar üzerine bazı basın kuruluşlarımızda yer bulan ‘HIV pozitif olan mahkûmun cezaevinde dövme yaptığı’ iddiaları ise tamamen gerçek dışıdır. Bu konuda cezaevi müdürlüğünün yapmış olduğu soruşturma ve almış olduğu ifadeler sonucunda gerçek çok farklıdır. Sağlık raporu 18 Ekim 2018’de temiz olarak görünen mahkûmun cezaevine girdiği dönemde dövmesi zaten vardı. Cezaevi idaresinin soruşturması sonucunda elde edilen bilgilere ve mahkûmdan alınan ifadeye göre, vücudunda bulunan bu dövmeyi Türkiye’de yaptırdığı ortaya çıkmıştır. Merkezi Cezaevinde kendisine herhangi bir mahkûm tarafından dövme yapılmamıştır. Bazı basın kuruluşlarımızda çıkan ‘Dövme Makinesi’ diye tasvir edilen alet, mahkûmların vantilatörü kırmak suretiyle yapmaya çalıştıkları cihazdır. Yapılan denetimler sonucunda bu dövme aleti olarak tasvir edilen cihaz bulunarak el konulmuş ve ilgili mahkûm hakkında gerekli disiplin soruşturması yapılarak ceza verilmiştir. Gerçek anlamda bir dövme makinesi hiçbir tarihte cezaevinde bulunmamıştır. Yine cezaevi idaresinin yaptığı soruşturma sonrası bu aleti yapan mahkûmdan alınan yazılı ifadeye göre; HİV pozitif olan kişiyle bir ilgisi, bağlantısı olmadığı anlaşılmıştır. HİV pozitif olan mahkûmun sağlık durumu ise hastanede takip edilmekte ve tedavi süreci devam etmektedir. 

Bu hassas konuda bakanlığımız konuyu yakinen takip etmekte olup sağlık taramaları sonuçlanınca gerekli bilgilendirmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır”.
 

Son Güncelleme: 18.06.2019 18:21
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