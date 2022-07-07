banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı
Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı
Kıb-Tek fena karıştı
Kıb-Tek fena karıştı
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
banner405
Flaş Haber
Kıb-Tek fena karıştı
Kapat

İçişleri Bakanlığı Cezaevinde Beyin Kanaması Nedeniyle Ölen Hükümlüyle İlgili Açıklama Yaptı

07 Temmuz 2022 Perşembe 12:45
İçişleri Bakanlığı Cezaevinde Beyin Kanaması Nedeniyle Ölen Hükümlüyle İlgili Açıklama Yaptı

"Merhume, darbe sonucu değil, yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirmiştir”

 İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi’nde geçirdiği beyin kanaması sonucunda ölen hükümlü Şerife Güler hakkında kamuoyuna açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Şerife Güler’in  herhangi bir darbe sonucu değil, yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması geçirdiğine vurgu yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, cezaevinde vefat eden hükümlü Şerife Karabıyık Güler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, akıllarda şüphe kalmamasının önemine vurgu yapılarak,  olaydan kısa süre sonra Merkezi Cezaevi idaresinin iç soruşturma, polisin de tahkikat başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, “Merkezi Cezaevi idaresi ve doktorların ön raporuna göre geçirdiği beyin kanaması sonucunda yaşamını yitiren Şerife Güler’in vefatı hepimizi derinden üzmüştür.” denildi.

banner341
İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan merhume Şerife Karabıyık Güler, 25 Haziran 2022 tarihinde saat 15.55’te banyo yaptığı esnada rahatsızlanarak yere düşmüş, üzücü olayın öğrenilmesi ile cezaevi idaresi revir görevlisi hemen Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisini arayarak ambulans istemiştir.

Tansiyon hastası olan Şerife Güler’in yarım saat içerisinde tomografisi de çekilerek, beyin kanaması teşhisi ile ivedi olarak ameliyata alınmıştır. Akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat sonrası kendine gelen Şerife Güler, refakatçi kadın gardiyan ile konuşmuş, hatta mahkum arkadaşlarını da sormuştur.

İlerleyen saatlerde maalesef Şerife Güler, beyninde yeniden emboli atması sonucunda fenalaşarak komaya girmiştir.

Merkezi Cezaevi idaremizin raporlarına da yansıyan ve doktorlardan alınan ön rapora göre; merhume Şerife Güler, herhangi bir darbe sonucu değil, yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması geçirmiştir. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini rica eder, bugün toprağa vereceğimiz merhume Şerife Güler’e Allah’tan rahmet diler, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. “

banner360
Son Güncelleme: 07.07.2022 13:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıb-Tek fena karıştı
Kıb-Tek fena karıştı
Döviz kurları
Döviz kurları
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Üstel: “Halkımızın refah ve yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz”
Üstel: “Halkımızın refah ve yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz”
Muharrem Gerçeker anısına mücadele ettiler
Muharrem Gerçeker anısına mücadele ettiler
Covid 19’dan 1 kişi hayatını kaybetti
Covid 19’dan 1 kişi hayatını kaybetti
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
KKTC genelinde elektrik kesintisi
KKTC genelinde elektrik kesintisi
Ercan Havalimanı'nda Kurban Bayramı trafiği
Ercan Havalimanı'nda Kurban Bayramı trafiği

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim