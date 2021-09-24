İçişleri Bakanlığı: “Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek”

İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi tarafından yürütülen “vize uzatma” işlemlerinin 27 Eylül’den itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini açıkladı.