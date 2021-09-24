İçişleri Bakanlığı: “Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek”
İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi tarafından yürütülen “vize uzatma” işlemlerinin 27 Eylül’den itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: “Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek”
İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi tarafından yürütülen “vize uzatma” işlemlerinin 27 Eylül’den itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini açıkladı.
24 Eylül 2021 Cuma 18:45
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “KKTC’de bulunan yabancıların vize uzatma işlemleri için 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir” denildi.
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