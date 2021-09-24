banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Asya bebekten güzel haber
Dualarımız seninle Asya bebek
Aşılı kişilerin kapılardan testsiz geçişi Pazartesi başlıyor
Testsiz geçişler başlıyor
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
banner376

İçişleri Bakanlığı: “Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek”

İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi tarafından yürütülen “vize uzatma” işlemlerinin 27 Eylül’den itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini açıkladı. 

24 Eylül 2021 Cuma 18:45
İçişleri Bakanlığı: “Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek”

banner341
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “KKTC’de bulunan yabancıların vize uzatma işlemleri için 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir” denildi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 24.09.2021 19:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan üreticilerine brucella zararları bugün ödendi
Hayvan üreticilerine brucella zararları bugün ödendi
Doğruyol’dan Tatar-Guterres görüşmesi açıklaması
Doğruyol’dan Tatar-Guterres görüşmesi açıklaması
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Tatar yarın Guterres’le görüşecek
Tatar yarın Guterres’le görüşecek
Tatar, International Crisis Group yetkililerini kabul etti
Tatar, International Crisis Group yetkililerini kabul etti
İki üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
İki üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
İhtiyat Sandığı Müdürlüğü'ne Ali Anıl Yüce atandı
İhtiyat Sandığı Müdürlüğü'ne Ali Anıl Yüce atandı
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlığın giderilmesi için uğraşmak görevimiz”
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlığın giderilmesi için uğraşmak görevimiz”
İzcan: “KIB-TEK’te yakıtla ilgili gelişmeler ibret verici”
İzcan: “KIB-TEK’te yakıtla ilgili gelişmeler ibret verici”
Zaroğlu: “Hükümet, suçunu üzerime yıkmaya çalışıyor”
Zaroğlu: “Hükümet, suçunu üzerime yıkmaya çalışıyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim