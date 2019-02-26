İçişleri Bakanlığı: “Tapu Dairesi’nde çağdaş yazılımlarla hizmet kalitesi artıyor”

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü yeni bilgisayar otomasyon TAKBİS yazılım ihalesi sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusunda Tapu ve Kadastro Dairesine bağlı hizmetlerin daha hızlı, daha çağdaş sistemlerle verilebilmesi için yapılan çalışmalar sürerken, bu bağlamda Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü yeni bilgisayar otomasyon TAKBİS yazılım ihalesinin, SUPERNOVA ltd. Şti ile Daire Müdürü Arif Ozankaya arasında imzalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, birçok çağdaş hizmetleri içeren yeni yazılım ve sunacağı imkânlar, vatandaşın, şirketlerin, bankaların ve kurumların daha emniyetli ve süratli hizmet almasını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni yazılımla, taşınmaz mal sahibi kişiler ve/veya şirketler portal üzerinden kendilerine ait taşınmaz malların alan, mülkiyet ve engel bilgilerinin son durumunu görüntüleyebilecek.

TAKBİS yazılım otomasyonu ile birlikte MEGSİS yazılım mekânsal otomasyonun hayata geçmesi işlemleri tamamlandığı zaman sayısal haritalar global Google ile eşleştirilerek görüntülenebilecek. Yani Taşınmaz mülk sahipleri koçan bilgilerini kullanarak taşınmazlarının bulunduğu yeri Google Haritalar gibi sorgulayıp görebilecek.

EMLÂK VERGİLERİ DAHA KOLAY TAHSİL EDİLEBİLECEK

Tüm kurumlar ve belediyeler kendi adlarına kayıtlı olan taşınmazlar yanında Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından veri koruma yasasının izin verdiği şartlar altında kendi bünyesindeki ve/veya kendi çalışma alanındaki taşınmaz malları sorgulayabilecek. Bu da belediyelere daha kolay emlâk vergisi tahsil etmeyi ve kaçağın önlenmesini sağlayacak.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ve ilçe tapu amirliklerinde herhangi bir işlemde kişiden emlâk vergisinin son durumunu getirmesi istenmeyecek. Ancak bu emlâk vergisi işlemlerinin belediyelerin TAKBİS ile entegre olması halinde gerçekleşecek. Yapılacak protokollerle Belediyelere sisteme giriş yetkisi verilerek. Taşınmaz mallar için emlak vergisi ödenmiştir ya da ödenmemiştir engelini koyma yetkisi sağlanacak. Bunun sonucunda Tapu Memuru sistemden emlâk vergisinin ödenip ödenmediğini görecek.

KURUMLAR KENDİLERİNE AİT BİLGİLERE DAHA HIZLI ULAŞACAK

Tapu ve Kadastro Dairesini iş yükünden kurtarma ve Kurumların ise daha hızlı bir şekilde kendilerine ait bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla Tapu kayıtları özellikle paydaşlara ve kurumlara protokol kapsamında açılacak. Örneğin Orman Dairesi ormanları, Sanayi Dairesi ise sanayi arsalarını veya kendisine Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen arazileri, Emlak Malzeme Dairesi Devlet mülkiyetindeki taşınmazları görebilecek, Kaymakamlıklar sınırları içerisinde hali arazileri ve ruhsat vermeye yetkili olduğu bölgelerdeki mülkleri görerek diğer işlemleri yapabilecek.

E-İPOTEK UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Bankalarla yapılacak protokoller gereği E-İpotek uygulamasına başlanacak. Bu uygulamada Krediye karşılık taşınmazını ipotek verecek kişi İlçe Tapu Amirliklerine değil işlem yapacağı Bankaya gidecek. İpotek işlemleri Bankada yapılacak. Yapılacak protokol kapsamında taşınmaz mala engel kaydı kredi alacak olan kişinin Bankaya yetki vermesi ile Banka kişinin ilgili Taşınmaz Malına kaydına İpotek koyma işlemlerini yapabilecek.

HER MEMURUN İŞ YOĞUNLUĞU SİSTEM TARAFINDAN OTOMATİK AYARLANACAK

Yeni TAKBİS Programının sağlayacağı bir başka yenilik ise, sistemin memurların önündeki iş yoğunluğunu takip etmesi ve yoğunluğa göre iş dağıtması olacak. Örneğin Lefkoşa Tapu Amirliğindeki bir işi için giden kişi müracaat ettiği saatte, Lefkoşa Tapu Amirliğindeki yoğunluk varsa, TAKBİS sistemi KKTC genelindeki memurları takip edecek ve en az iş yoğunluğu olan memura yönlendirecek. Yani Lefkoşa’daki işi İskele’de olan yoğunluk azsa İskele Tapu Amirliğindeki memurun önüne yönlendirecek. İskele Tapu Amirliğindeki memur işi tamamlayarak tekrar Lefkoşa Tapu Amirliğindeki memura geri gönderecek. Böylece sistem hem vatandaşın çok beklemeden işinin yapılmasını sağlayacak hem de bütün memurların eşit şekilde çalışmasını denetleyecek.

TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER DERLENECEK

TAKBİS Yazılım Sistemi taşınmaz mallarla ilgili istatistiki bilgileri derleyecek. Ve bu bilgilere ulaşabilme imkânı sağlayacak. Örneğin KKTC İlçeleri bazında ev/veya bazda veya KKTC genelinde ne kadar apartmanın olduğu ya da kaç katlı olduğu, kaç tane villa ve/veya site ve/veya arsa ve/veya tek katlı bina ve/veya dükkân gibi istatistiki bilgilere ulaşılabilecek.

Portal üzerinden ve/veya Tapu Kadastro Çağrı sistemi üzerinden randevu alabilme imkânı sağlanacak.

ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK

Taşınmaz mal sahipleri TAKBİS yazılım sistemi aracılığı ile Taşınmaz mal işlemleri hakkında Sms mesaj alabilecek. Bu, vatandaşa bir kolaylık sağlarken Tapu ve Kadastro Memurlarına zaman tasarrufu sağlayacak.

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İlçe Tapu Amirliklerinde vekâletle yapılan işlemlerde, sahteciliğin önüne geçmek için vekâlet veren mal sahibine taşınmaz malı ile ilgili devir, ipotek işlemi başlatıldığına dair SMS mesajı gönderilecek. Sahte bir vekâletle herhangi bir işlemin devamı söz konusu olması durumunda bu mesaj sistemi sayesinde engellenebilecek.

