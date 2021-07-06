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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini artırıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulunun yayımladığı Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği tedbirlerin denetimlerinin tüm ilçelerde artırılması kararı alındı.

06 Temmuz 2021 Salı 16:15
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini artırıyor

Kaymakamlıkların koordinesinde gerçekleştirilen ilçe emniyet kurulları  toplantılarında, artan vaka sayıları  dikkate alınarak, kent merkezleri ve kırsalda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde açık olan bar, meyhane, restoran, kafe, kahvehane, berber/kuaför salonları ve marketler başta olmak üzere Covid-19 denetimlerinin tüm gün boyunca gerçekleştirileceği açıklandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açık olan iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak, dezenfektan bulundurulması, ateş ölçümlerinin yapılması, masa ve sandalye mesafelerinin düzenlenmesi ve mekânların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirler denetlenecek.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ilçe emniyet kurullarının gerçekleştireceği yoğun denetimlerin yanında halkın da Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kurallara hassasiyetle uymasının önemine vurgu yapıldı. 

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Son Güncelleme: 07.07.2021 08:48
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