İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini artırıyor

Kaymakamlıkların koordinesinde gerçekleştirilen ilçe emniyet kurulları toplantılarında, artan vaka sayıları dikkate alınarak, kent merkezleri ve kırsalda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde açık olan bar, meyhane, restoran, kafe, kahvehane, berber/kuaför salonları ve marketler başta olmak üzere Covid-19 denetimlerinin tüm gün boyunca gerçekleştirileceği açıklandı.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ilçe emniyet kurullarının gerçekleştireceği yoğun denetimlerin yanında halkın da Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kurallara hassasiyetle uymasının önemine vurgu yapıldı.