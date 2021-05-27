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İçişleri Bakanlığı sahtekar ve dolandırıcılara karşı uyardı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, “komisyon karşılığı vatandaş yaptığını iddia eden sahtekâr ve dolandırıcılara karşı” halkı dikatli olmaya çağırdı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 21:15
İçişleri Bakanlığı sahtekar ve dolandırıcılara karşı uyardı
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İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, “komisyon karşılığı vatandaş yaptığını iddia eden sahtekâr ve dolandırıcılara karşı” halkı dikatli olmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Yeni Bakış gazetesinde yer alan haber ve gazetenin web sayfasındaki ses kaydı üzerine Bakanlık Müsteşarlığı’nın gerekli adımların atılması için polisle istişare ederek girişimde bulunduğu bildirildi.

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KKTC vatandaşlığı için Yurttaşlık Yasası uyarınca uygun koşullara haiz olan, başvuru yapmış veya yapacak kişilerin, resmi makamların yönlendirmesi, bilgilendirmesi haricinde devlet memuru olmayan kişilerin bu yönde yapacakları açıklamalara ve talep ettikleri, evrak, para veya herhangi bir kişisel bilginin bu tip kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bu hususlara dikkat edilmesi dolandırıcılıkların önüne geçilmesi bağlamında oldukça önemlidir.

Bu konuda insanlarımızın gerekli dikkati ve hassasiyeti göstermesi, bu tip sahtekârlıklar karşısında durumu derhal polise bildirerek şikâyette bulunmasını rica ederiz. Yeni Bakış gazetesinde bugünkü ses kaydı yayınlanan kişi hakkında yasal soruşturmanın başlatılması için gerekli her türlü adım atılacaktır .

İnsanlarımızın bu tip dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması için bir kez daha kamuoyunu bilgilendirmeyi görev biliriz.” 

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Son Güncelleme: 27.05.2021 21:24
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