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İçişleri Bakanlığı'ndan ''yazım hatası'' özrü

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:12
İçişleri Bakanlığı'ndan ''yazım hatası'' özrü

İçişleri Bakanlığı, Gökhan Subaşı’nın KKTC yurttaşlığa alınması için hazırlanan önerge yazımında babası Yaşar Subaşı’nın şehit olduğu yazılmasını sehven yapılmış bir yazım hatası olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yaşar Subaşı’nın 1974 Barış Harekatına katılmış değerli bir gazi olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-1) 1393-2022 sayılı ve bakanlığımızın 1820/2022 nolu önergesi ile KKTC Yurttaşlığına alınan Gökhan Subaşı’nın önerge yazılımında Baba Yaşar Subaşı’nın 1974 Barış Harekatına katıldığı ve şehit olduğu sehven yazılmıştır. Esasen Gökhan Subaşı’nın babası 1974 Barış Harekatına katılmış, değerli bir gazimizdir. Kamuoyunun gündemine gelen konu yazım yanlışlığı ile oluşan bir hatadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bakanlığımızın ilgili bölümü tarafından Gökhan Subaşı’nın önergesinde oluşan yazım hatası kısa sürede tadilat önergesi hazırlanarak düzeltilecektir. Sehven yaşanan bu yazım hatasından dolayı öncelikle Kıbrıs Gazimiz Yaşar Subaşı’dan ve kamuoyundan özür diliyoruz.”denildi.

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