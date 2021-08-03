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İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru!

Yarından itibaren aşısız kişiler 3 günlük pcr yada antijen testi yoksa İçişleri Bakanlığı ve bağlı dairelerde işlem yapamayacak..

03 Ağustos 2021 Salı 13:45
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru!

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kaymakamlıklar, tüm daire ve birimlerde işlem yapacak aşısız kişilerin yarından itibaren girişte 3 günlük PCR veya negatif antijen test sonuçlarını göstermeleri gerekiyor.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında dün Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda başlayacak uygulama ile son dönemde yerel vakalarda yaşanan artış dikkate alınarak, halkın  aşılanmasını teşvik etmek, virüsün yayılmasının önüne geçmek ve halk sağlığının korunması amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı tüm daire ve birimlerinde işlem yapacak olan aşısı tamamlanmış kişiler girişte aşı kartlarını ibraz etmek suretiyle işlemlerini yapabilecek.

Açıklamada, “Bu zor dönemde hem sevdiklerimizi hem de ülkemizin ekonomik işleyişini korumak için tüm halkımızın temel kurallar haline gelen; maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması ve aşı olmamış kişilerin en erken zamanda aşı olmasının hayati önemini bir kez daha hatırlatır, tüm halkımıza sağlıklı yarınlar dileriz” denildi.

 

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Son Güncelleme: 03.08.2021 14:02
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