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İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hacı: “Temaslı olan 5 gardiyanın ilk PCR testleri negatif çıktı”

 İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Merkezi Cezaevi’nde 29 Mart Pazartesi günü bir gardiyanın rahatsızlanması ve yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine cezaevi idaresi tarafından hızlıca gerekli tüm tedbirlerin alınarak, aynı vardiyada çalışan 5 gardiyanın karantina altına alındığını açıkladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:30
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hacı: “Temaslı olan 5 gardiyanın ilk PCR testleri negatif çıktı”
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Hacı, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan ilk PCR testleri sonucunda temaslı olan 5 gardiyanın test sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, Cezaevi Müdürlüğü’nün, aynı gün bu vardiyada görev yapan 24 kişinin de tamamının PCR testlerini yaptırdığını bildirdi.

Hacı, vardiyadaki personelin test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tüm vardiyanın değiştirildiğini ve eski vardiya çalışanlarının evlerinde karantinaya alındığını kaydetti.

Merkezi Cezaevi’nde, ilk günden itibaren sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda çok sıkı tedbirler alınıp, uygulandığını ifade eden Hacı, “Rutin olarak tüm cezaevi dezenfekte edilmekte, gerek cezaevine girişlerde ateş ölçümü, gerekse de cezaevi içerisinde maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanması hususlarında gerekli disiplin gösterilmektedir” dedi.

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“SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜM CEZAEVİNE PCR TARAMASI YAPILACAK”

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın tüm mahkum ve tutuklulara PCR testi yapılması için programlama yaptığını kaydeden Emre Hacı, bu program çerçevesinde 2 Nisan Cuma günü ile 4 Nisan Pazar günü arasında Sağlık Bakanlığı tarafından tüm cezaevine PCR taraması yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde, bu kadar hassas bir konuda kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı haberlerin yapılmamasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine özen gösterilmesini saygılarımızla rica ederiz” dedi.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 17:14
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