İçişleri Bakanlığı: Lefkoşa'da 6 kahvehane mühürlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polis teşkilatı ve belediyeler ile koordineli olarak yürütülen denetimlerde bugün Lefkoşa’da 116 mekanın denetlendiği, 5 kahvehanenin kurallara uymadığı tespit edildiği ve bu kahvehanelerin mühürlendiği belirtildi.
Açıklamada, İlçe Emniyet Kurulları’nın, sağlık uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda tüm ilçelerde denetimlerine ara vermeden devam edeceği belirtildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında günlük planlamalarla 6 ilçede gerçekleştirilecek denetimler ile tedbir kararlarına uymayan mekanlara yasal işlem yapılacağı kaydedildi.