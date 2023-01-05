banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”
En önemli sorunlardan biri kanalizasyon
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası
Aracıyla takla atan sürücü hastaneye...
Sol kapışır UBP kazanır…
Sol kapışır UBP kazanır…
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
banner404

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor

05 Ocak 2023 Perşembe 18:40
İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor.

 

Bütçe görüşmeleri çerçevesinde konuşma yapan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, nüfus politikasının ülkeyi etkilemesinden dolayı bütçenin de bu veriler üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

 

Nüfus sayımına da değinen Solyalı, İstatistik Kurumu'nun paylaştığı nüfus rakamları ile YSK’nın kayıtlı nüfus-seçmen rakamlarından  hangisinin doğru olup olmadığını sordu.

 

Verilen tüm vatandaşlıkların Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini dile getiren Solyalı, son zamanlarda bunun yapılmadığına işaret ederek, bunun nedenini sordu.

 

Vatandaşlık verilmesi için kaç mühür gerektiğini soran Solyalı, evlilikten yapılan vatandaşlık sayısının kaç olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.

 

Cezaevi konusuna da değinin Solyalı, hizmete sokulan yeni cezaevinin halen yarım inşaat olduğunu ve zorluk yaşandığı duyumları aldıklarını kaydetti. Cezaevinde sosyal alanın olmamasının ciddi eksiklik olduğunu dile getiren Solyalı, cezaevinde ayrıca birçok yabancı tutuklunun da dil sorunu nedeniyle derdini anlatamadığını kaydetti.

 

Eski cezaevi binasının mülteciler için kullanıldığı bilgisinin elde edildiğini dile getiren Solyalı, onların misafir durumunda olduklarını ve koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

 

-Besim

 

CTP Milletvekili Filiz Besim, ülkede çok ciddi nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, ülkenin suç batağına düştüğünü ileri sürdü ve bundanüzüntü duyduğunu kaydetti.

 

Yurttaşlığın bir hak olmadığını dile getiren Besim, sağlık ve eğitimin bir hak olduğunu fakat nüfusun bilinmemesi halinde bu hakların verilemeyeceğini ve gerekli bütçeler yapılıp, sorunlara çözüm üretilemediğini sordu.

 

Belediyelerin ciddi anlamda yerelden hizmet verirken en başta İçişleri Bakanlığı ile ciddi bilgi alışverişinde olunması gerektiğini ve bunun belediyelerin çok daha güçlü kılacağını kaydeden Besim, İçişleri Bakanlığının belediyelerle birlikte daha iyi iletişim kurması gerektiğini söyledi.

Çok ivedi şekilde nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Besim, ülkeye gelen birçok kişiye seks köleliği yaptırıldığını ve çok ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

 

Yeni cezaevinin fiziki alan olarak iyi olduğunu dile getiren Besim, mahkum sayasının artışında dikkat çekerek, bu konuyla çok ciddi şekilde uğraşılması gerektiğini kaydetti.

 

Atık konusuna da değinen Besim, çöpün insan sağlığına olumsuz etkisine vurgu yaptı ve sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Çöplerin ayrıştırılması gerektiğini dile getiren Besim, “Dünya çöpü enerjiye dönüştürüp, satarken bizim de bu konuyu ivedi şeklide çözmemiz gerekir.” dedi.  

 

-Hamzaoğulları

 

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da konuşmasında, nüfusun gerçek rakamının yansıtılmadığını dile getirerek, yazılan 350 bin rakamının gerçek olmadığını söyledi.

 

Yeni Erenköy’de kaymakamlık binasının çökmeye başladığını dile getiren Hamzaoğulları, binanın ihale edilen ikinci etabının Eski Eserler Dairesine takılmasının anlamını çözemediklerini kaydetti. Hamzaoğulları, 9 yılda kaymakamlık binasının bitmediğini ve binanın her gün yavaş yavaş yıkıldığını kaydetti.

 

İskele-Karpaz’da kaymakamlık personelinin yeterli olmadığını dile getiren Hamzaoğulları, hızla gelişen bu bölgeye gerçek anlamda bir kaymakamlık binasının yapılması ve daha hızlı hizmet verilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

 

Yeni Erenköy kaymakamlık binasının kapalı olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, burada da daha verimli hizmet verilmesi için gerekli istihdamın yapılması gerektiğini kaydetti.

 

-Şahiner

 

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, İçişleri Bakanlığı bütçenin yetersiz olduğunu ve bazı rakamların komik olduğunu kaydetti.

 

Kırsal kesim arazilerinin verilmesine de değinin Şahiner, kırsal kesim arazilerinin altyapı sorunlarının çözülmesi ve bu arazilerin siyasi rant uğruna verilmemesi gerektiğini söyledi.

 

Nüfusunu bilinmesi gerektiğini vurgulayan Şahiner, bu yıl içerisinde doğru planlama ve doğru veri için nüfusun bilinmesi gerektiğini belirtti.

 

Muhaceret konusuna da değinen Şahiner, mezun olan öğrencilerin ülkede olup olmadıklarının bilinmesi gerektiğini söyledi.

 

Kiralanan rezerv ve arazilerin önemine de dikkat çeken Şahiner, arazilerin devletin fırsat eşitliğine bağlı dağıtılması gerekirken, belli kişiler üzerinden yapıldığını ileri sürerek artık bunun bir mevzuata bağlanması gerektiğini belirtti.

 

Şahiner, katı atık konusunda yapılacak ihalede rant kokusu hissedildiğini iddia etti.

Lefke'nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilip getirilmeyeceğini soran Şahiner, bölgeye özellikle yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

 

Lefke’deki CMC alanının rehabilite edilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, bu arazilerin aslında ilgili yasaya göre devletin arazisi olduğunu ve devlet tarafından rehabilite edilmesi gerektiğini belirtti.

 

-Yeşilırmak

 

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'ne cevap vermek için söz aldığını kaydetti.

 

İskele vekili olarak bölgeye yapılanları anlatan Yeşilırmak, bölgede “yıldızlı” belediyeler adı altında seçim kazanan CTP Belediye Başkanının iki yıl sonra görevden istifa ettiğini söyledi ve o dönem devralınan belediyenin çok kötü durumda olduğunu söyledi.

 

İskele bölgesi vekillerinin o bölgeye hiç bir şey yapılmadı demesinin doğru olmadığını dile getiren Yeşilırmak, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın bölge haklına saygısızlık yapamayacağını belirtti. Yeşilırmak, Hamzaoğulları'nın bölge halkından özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEB ilaç sıkıntısının giderilmesi için girişim ve çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı…
KTEB ilaç sıkıntısının giderilmesi için girişim ve çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı…
YYK’da özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
YYK’da özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
“Bizim belediyecilik anlayışımızda bunun yeri yoktur.”
“Bizim belediyecilik anlayışımızda bunun yeri yoktur.”
KTSO: “Asgari ücreti değil, ülkedeki ortalama ücreti artırmak hedef olmalıdır”
KTSO: “Asgari ücreti değil, ülkedeki ortalama ücreti artırmak hedef olmalıdır”
Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat'a ertelendi
Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat'a ertelendi
Bengihan, yarın sendikada kan bağış kampanyası düzenleneceğini duyurdu
Bengihan, yarın sendikada kan bağış kampanyası düzenleneceğini duyurdu
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor
Özçınar, Kurtuluş Lisesi Genç Kız Kros takımını kabul etti
Özçınar, Kurtuluş Lisesi Genç Kız Kros takımını kabul etti
Emeğin Gündemi’nde “Özel Sektör Emekçilerinin Temsiliyet Sorunu” masaya yatırıldı
Emeğin Gündemi’nde “Özel Sektör Emekçilerinin Temsiliyet Sorunu” masaya yatırıldı
Işık, Anastasiadis’i kınadı
Işık, Anastasiadis’i kınadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim