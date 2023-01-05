İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor.

Bütçe görüşmeleri çerçevesinde konuşma yapan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, nüfus politikasının ülkeyi etkilemesinden dolayı bütçenin de bu veriler üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

Nüfus sayımına da değinen Solyalı, İstatistik Kurumu'nun paylaştığı nüfus rakamları ile YSK’nın kayıtlı nüfus-seçmen rakamlarından hangisinin doğru olup olmadığını sordu.

Verilen tüm vatandaşlıkların Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini dile getiren Solyalı, son zamanlarda bunun yapılmadığına işaret ederek, bunun nedenini sordu.

Vatandaşlık verilmesi için kaç mühür gerektiğini soran Solyalı, evlilikten yapılan vatandaşlık sayısının kaç olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.

Cezaevi konusuna da değinin Solyalı, hizmete sokulan yeni cezaevinin halen yarım inşaat olduğunu ve zorluk yaşandığı duyumları aldıklarını kaydetti. Cezaevinde sosyal alanın olmamasının ciddi eksiklik olduğunu dile getiren Solyalı, cezaevinde ayrıca birçok yabancı tutuklunun da dil sorunu nedeniyle derdini anlatamadığını kaydetti.

Eski cezaevi binasının mülteciler için kullanıldığı bilgisinin elde edildiğini dile getiren Solyalı, onların misafir durumunda olduklarını ve koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, ülkede çok ciddi nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, ülkenin suç batağına düştüğünü ileri sürdü ve bundanüzüntü duyduğunu kaydetti.

Yurttaşlığın bir hak olmadığını dile getiren Besim, sağlık ve eğitimin bir hak olduğunu fakat nüfusun bilinmemesi halinde bu hakların verilemeyeceğini ve gerekli bütçeler yapılıp, sorunlara çözüm üretilemediğini sordu.

Belediyelerin ciddi anlamda yerelden hizmet verirken en başta İçişleri Bakanlığı ile ciddi bilgi alışverişinde olunması gerektiğini ve bunun belediyelerin çok daha güçlü kılacağını kaydeden Besim, İçişleri Bakanlığının belediyelerle birlikte daha iyi iletişim kurması gerektiğini söyledi.

Çok ivedi şekilde nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Besim, ülkeye gelen birçok kişiye seks köleliği yaptırıldığını ve çok ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Yeni cezaevinin fiziki alan olarak iyi olduğunu dile getiren Besim, mahkum sayasının artışında dikkat çekerek, bu konuyla çok ciddi şekilde uğraşılması gerektiğini kaydetti.

Atık konusuna da değinen Besim, çöpün insan sağlığına olumsuz etkisine vurgu yaptı ve sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Çöplerin ayrıştırılması gerektiğini dile getiren Besim, “Dünya çöpü enerjiye dönüştürüp, satarken bizim de bu konuyu ivedi şeklide çözmemiz gerekir.” dedi.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da konuşmasında, nüfusun gerçek rakamının yansıtılmadığını dile getirerek, yazılan 350 bin rakamının gerçek olmadığını söyledi.

Yeni Erenköy’de kaymakamlık binasının çökmeye başladığını dile getiren Hamzaoğulları, binanın ihale edilen ikinci etabının Eski Eserler Dairesine takılmasının anlamını çözemediklerini kaydetti. Hamzaoğulları, 9 yılda kaymakamlık binasının bitmediğini ve binanın her gün yavaş yavaş yıkıldığını kaydetti.

İskele-Karpaz’da kaymakamlık personelinin yeterli olmadığını dile getiren Hamzaoğulları, hızla gelişen bu bölgeye gerçek anlamda bir kaymakamlık binasının yapılması ve daha hızlı hizmet verilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Yeni Erenköy kaymakamlık binasının kapalı olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, burada da daha verimli hizmet verilmesi için gerekli istihdamın yapılması gerektiğini kaydetti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, İçişleri Bakanlığı bütçenin yetersiz olduğunu ve bazı rakamların komik olduğunu kaydetti.

Kırsal kesim arazilerinin verilmesine de değinin Şahiner, kırsal kesim arazilerinin altyapı sorunlarının çözülmesi ve bu arazilerin siyasi rant uğruna verilmemesi gerektiğini söyledi.

Nüfusunu bilinmesi gerektiğini vurgulayan Şahiner, bu yıl içerisinde doğru planlama ve doğru veri için nüfusun bilinmesi gerektiğini belirtti.

Muhaceret konusuna da değinen Şahiner, mezun olan öğrencilerin ülkede olup olmadıklarının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kiralanan rezerv ve arazilerin önemine de dikkat çeken Şahiner, arazilerin devletin fırsat eşitliğine bağlı dağıtılması gerekirken, belli kişiler üzerinden yapıldığını ileri sürerek artık bunun bir mevzuata bağlanması gerektiğini belirtti.

Şahiner, katı atık konusunda yapılacak ihalede rant kokusu hissedildiğini iddia etti.

Lefke'nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilip getirilmeyeceğini soran Şahiner, bölgeye özellikle yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Lefke’deki CMC alanının rehabilite edilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, bu arazilerin aslında ilgili yasaya göre devletin arazisi olduğunu ve devlet tarafından rehabilite edilmesi gerektiğini belirtti.

-Yeşilırmak

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'ne cevap vermek için söz aldığını kaydetti.

İskele vekili olarak bölgeye yapılanları anlatan Yeşilırmak, bölgede “yıldızlı” belediyeler adı altında seçim kazanan CTP Belediye Başkanının iki yıl sonra görevden istifa ettiğini söyledi ve o dönem devralınan belediyenin çok kötü durumda olduğunu söyledi.

İskele bölgesi vekillerinin o bölgeye hiç bir şey yapılmadı demesinin doğru olmadığını dile getiren Yeşilırmak, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın bölge haklına saygısızlık yapamayacağını belirtti. Yeşilırmak, Hamzaoğulları'nın bölge halkından özür dilemesi gerektiğini kaydetti.