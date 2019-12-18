BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine görüşmeler sürüyor.

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar, cezaevi ve orada yaşanan sorunlara değindi. Usar, “Cezaevinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler var ama her şeyden önce bu sorunları kabul etmeliyiz, sorunları ancak böyle çözebiliriz, kabul ederek…” dedi.

Cezaevindeki cinsel istismar ve taciz konusuyla da yüzleşilmesi gerektiğini belirten Usar, “Şiddetin önüne geçmek için gardiyanların sayısını artırmalıyız. Eğitim de önemli” şeklinde konuştu.

Usar, cezaevi çalışanları ve mahkumlar arasında iletişim olmasının çok önemli olduğunu, iyi bir iletişimin yolunun da eğitimden geçtiğini söyledi.

Usar, İçişleri Bakanlığı’nın insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçebileceğini, bunun bütçe de gerektirmediğini belirtti.

Cezaevinde disiplin ve güvenlik, firar, salgınlar gibi birçok sorun olduğunu dile getiren Usar, “Daha büyük cezaevine geçmek sorunları çözmeyecek. Personelin güçlendirilmesi ve eğitim alması önemli.” dedi.

Usar, mahkumların faaliyet alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Beklenmedik ölümlerin, firarların araştırılması ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirten Usar salgınlar için tedbir alınmasının ve taramaların önemli olduğunu vurguladı.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, giriş ve çıkışların, doğumların kayıt altına alındığını, ölümler konusunda merkezi veri tabanı olmasa da ülke nüfusunun kaç olduğunun söylenebilmesi gerektiğini söyledi. Şahali, “Nüfusun muğlak kaldığı her gün plan ve programlamanın ıskalama ihtimali çok yüksek” dedi.

Nüfusla ilgili “Kalabalığız”, “150 bin-250 bin” gibi açıklamalara işaret eden Şahali, ülkedeki yurttaşlık politikasına da değindi. Şahali, yurttaşlık konusunda gizliliğe gerek olmadığını belirterek, bakandan bu konuda ilerici bir adım beklediklerini söyledi.

Belediyeler konusunda pek çok bilginin havada uçtuğunu, bazılarının doğru bazılarının spekülatif olduğunu belirten Şahali, “Çıkmaz çok derin. Belediyelerin mali yapısı kırılgan” dedi.

Belli başlı belediyelerde mali kaynak miktarı arttıkça popülist yaklaşımların da arttığını ifade eden Şahali, “Belediyelerin batmasına sebep olan zafiyet bu; isabetsiz istihdam” şeklinde konuştu.

Şahali, “Belediyelerin mali açıdan güçlü olması, çalışanların gelecek kaygısı olmadan çalışması vatandaşa verilecek hizmet için önemli. Belediyelerin özerk yapısı da hırpalanmamalı” dedi.

Yeni bir Yurttaşlık Yasası’na ihtiyaç olduğunu belirten Şahali, “Hükümetin bu yasayı geçirme ihtimal yok denecek kadar az. Bir başka bahar beklenecek. Kaybeden Kıbrıs Türk halkı olacak, KKTC olacak. Çektiğiniz yere sünen, iyi ellerde iyi, kötü ellerde hoyratça kullanılan bir yasamız var” şeklinde konuştu.

Mağusa-Yeni Boğaziçi- İskele İmar Planı’na da değinen Şahali, “Ya imar planındaki son durum yayınlanır ve dinamik süreç yürütülür, ya da emirname ile süreç donma noktasına taşınır ancak bunca tartışmadan sonra Fasıl 96’ya dönmek mümkün değil. Buralarda emirname ile yaşamak da mümkün değil. Fasıl 96’ya dönüş UBP tarafından tercih gibi yansıtılıyor. Bu katliamın başlangıcı olur” şeklinde konuştu.

Bakanlığın faaliyet raporunda yer alan vizyonun 2020’de karşılanamayacağını söyleyen Şahali, “Kör dövüşü devam edecek. İçişleri Bakanı vatandaşa elektronik olarak yaklaşırken hizmetten uzaklaşacak” dedi.

Yeni cezaevi konusunda da konuşan Şahali, burada idari zafiyet oluşmaması için çabuk davranılması gerektiğini kaydetti.

Tarımsal rezerv arazilerinin kiralanması konusuna değinen Erkut Şahali, bu arazilerin kiralanırken hangi kriterlerin dikkate alındığını sordu. Şahali, “Kiralama işlemleri sübjektif olarak yapılıyor” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Ankara ziyaretiyle ilgili kafalarda sorular olduğunu da belirten Şahali, “Nisap sorunu yaşayan bir hükümet var. Genel Kurulu bizim desteğimizle açtınız. Bütçe görüşmeleri olduğu davet edilene söylenebilirdi ve bu görüşme dört gün sonraya aktarılabilirdi. Demek ki beklemeyecek kadar önemli bir konuydu. Hayırlara verilse olsun. Geldiklerinde bunu öğrenmiş olacağız” şeklinde konuştu.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da Yeni Erenköy Bucağı Kaymakamlık binasının 5 yıldır 2’nci ihaleyi beklediğini, binanın atıl durumda kaldığını söyledi. Hamzaoğulları,“Süreç hangi aşamada bütün belgelerle bunu talep ediyorum” dedi.

Ülkede 15 bin atıl konut olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bu binalarla ilgili bakandan bilgi talep etti.

Dağıtılan sosyal konut arazilerinin ne kadar olduğunu, kırsal kesim arsalarının alt yapılarının ne durumda olduğunu soran Hamzaoğulları, “2020 bütçesi ile kaç tane sosyal konut projesine elektrik bağlayacaksanız merak ediyorum” dedi.

Biray Hamzaoğulları, “Vatandaşlık Yasası’nı CTP kabul etmedi” gibi açıklamalar olduğunu söyledi, bunu eleştirdi.

Hamzaoğulları, “Biz hükümetten gideli 6 ay oldu? Bu yasa nerde kayboldu, virajları alamadı mı?” ifadelerine yer verdi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, hükümetin uzun soluklu olamayacağını kaydederek, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ya da sonrasında hükümetin bozulacağı görüşünü dile getirdi.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan da bölgede nüfusun, özellikle de öğrenci nüfusunun arttığını belirtti. Candan, bununla paralel olarak inşaat sayısında da artış olduğunu, kentte çarpık bir yapılaşmanın başladığını söyledi.

Candan, Güzelyurt’a ilişkin bir imar planı olup olmadığını sordu. Lefke’nin ilçe olduğunu anımsatan Armağan Candan, Lefke halkının talepleri olduğunu, ilçedeki çalışmaların ne durumunda olduğunu öğrenmek istediğini belirtti.

Bölgede hayat bulacak sosyal konut projesinin gençlere faydalı olacağını söyleyen Candan, genç nüfusun burada tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Candan, vatandaşlık, imar planı gibi birçok alanda sorun olduğunu ancak Güzelyurt ve Lefke’deki sorunlara değinmek istediğini söyledi, köylerindeki sorunlara tek tek değindi, kırsal kesim arazileri ile ilgili sıkıntıları anlattı.