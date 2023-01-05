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İçişleri Bakanlığı bütçesi onaylandı

05 Ocak 2023 Perşembe 19:40
İçişleri Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 1 Milyar 47 Milyon 526 Bin 860 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, söz alarak, Erenköy Lisesi’ne yaptığı katkılara değindi.

CTP üyesi olarak milletvekili seçildiğini dile getiren Hamzaoğulları, futbol kulüplerine yapılan katkılarla ilgili de bilgi verdi.

Hamzaoğulları, Dipkarpaz Belediyesi ve Yenierenköy Belediyesi ile ilgili iddialara değinerek, Yenierenköy Belediyesi’nin borç batağına sürüklendiğini savundu.

Büyükkonuk Belediyesi’ne de borçlanma yetkisi verildiğini dile getiren Hamzaoğulları, usulsüz yapılan uygulamaların mahkemeye taşınacağını söyledi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Belediyesi’nin de iş vaatleri ve tehditlerle ele geçirildiğini iddia etti.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, nitelikli eleştiriye açık olduğunu, görüşlerle birlikte hareket ederek değişikliklere gidildiğini belirtti.

Öztürkler, özel güvenlikle ilgili eğitimler yapıldığını, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemli olduğunu, KKTC içinde fon oluşturulması için çalışma yapacaklarını kaydederek, yabancılara satılan taşınmaz mallarla ilgili meclise gönderilen çalışmalara değinerek, bu konunun hükümetle tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

İsraillilere satışlarla ilgili spekülasyonlar yapıldığını söyleyen Öztürkler, rakamlarla değinerek, İsraillilere satılan taşınmaz mal sayısının yüksek olmadığını söyledi.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün Anayasaya aykırı olduğunun söylendiğini belirten Öztürkler, aykırılıkla ilgili bir noktanın kendilerine ulaşmadığını değerlendirme yapılması gerekirse yapılacağını kaydetti.

Ocak ayı içinde 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nı oybirliğiyle Meclis ’ten geçirmek istediklerini dile getiren Öztürkler, Belediye Başkanlarıyla toplantılar yapıldığını, devam edeceğini Belediye Personel Tüzüğü’nün güncellenmesi gerektiğinin farkında olduklarını belirtti.

Kırsal kesim arazisi dağıtmadığını, altyapıya yönelik çalışmalar yapılacağını dile getiren Öztürkler, 2023’te de buna yönelik köylerin altyapılarının yapılacağını kaydetti.

Öztürkler, otomasyon sistemleri konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Güngör’de profesyonel yönetime ihtiyaç duyulduğunu, ihaleye çıkılacağını dile getiren Öztürkler, e-vize projesinin detaylı ve önemli olduğunu, 210 gün içinde yazılımının yapılarak teslim edilmesi gerektiğini, mevcut durumda 3 ülkeye vize uygulaması yapıldığını ancak sağlıklı şekilde bunun yapılamadığını söyledi.

Öztürkler, e-vize geçtiğinde birçok ülkeyle ilgili güvenlik sorgulamasının sağlanacağını ve gelen kişilerin güvenlik açısından değerlendirileceğini belirtti.

Öztürkler, vatandaşlık konusunun siyasi ve ideolojik olarak kullanıldığını söyleyerek, verilen vatandaşlık sayısına yönelik sistem kurarak site üzerinden açıklama yapılacağını kaydetti.

Öztürkler, kendi döneminde vatandaş olan kişi sayısını yaklaşık 3 bin olarak açıklayarak, Vatandaşlık Yasası’na yönelik yeniden çalışma yapılması gerektiğine inanç belirtti.

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