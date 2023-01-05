banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”
En önemli sorunlardan biri kanalizasyon
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası
Aracıyla takla atan sürücü hastaneye...
Sol kapışır UBP kazanır…
Sol kapışır UBP kazanır…
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
banner405

İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

05 Ocak 2023 Perşembe 15:44
İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

1 Milyar 47 Milyon 526 Bin 860 Türk Lirası olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerine ilk sözü, CTP Milletvekili Fikri Toros aldı.

-Toros

Toros, taşınmaz mal komisyonu üzerine yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu devam ettiği sürece, mülkiyet sorunlarının çözümünde komisyonun, takas, tazminat iade konularını incelediğini, talepleri yerine getirmek amacıyla çalıştığını kaydetti.

Toros, komisyonun son yıllarda bütçe ayrılmaması nedeniyle ödeme yapamadığını ifade ederek, bundan dolayı ülkenin itibar kaybı yaşadığını, bu durumun iç hukuk yolu açısından da riskler taşıdığını söyledi. Bu yüzden komisyona bütçe ayrılması ve ödemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Toros, başvuruların da iade ve takas yolunda dikkate alınmasının, mali yönden kendilerini zorlamayacağına işaret etti.

Maliye Bakanlığının İçişleri Bakanlığında bir fon yaratabileceğini ve ülkede mülk alan yabancıların, aldıkları mülkün değeri ve büyüklüğe göre bu fona katkı yapabileceğini ifade eden Toros, bunun önemli bir katkı olacağını vurguladı. Toros, hukuki sorumluluklara verilecek önemin, Kıbrıs sorununun çözümüne de katkı sağlanacağına inanç belirtti.

Bu bütçenin sadece Türkiye katkısıyla oluşturulması durumunda yine sıkıntıların yaşanacağını ve iç hukuk yolu tüketilmeden davaların yine AİHM’e gideceğini ifade eden Toros, bu konuda fon oluşturulması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, ülkede en önemli bakanlıklardan biri olan İçişleri Bakanlığı bütçesini görüştüklerini ifade ederek, Toros’un bahsettiği konuya değinmek istediğini, çünkü 2018’den beridir ödeme yapılmadığını ve kaynağın da yetersiz olduğunu kaydetti.

Özdenefe, taşınmaz mal komisyonunun önemine vurgu yaparak, kaynak yaratılmaması durumunda işlevini yitireceğini, bu yüzden gerekli kaynağın aktarılması için paydaşların konuşması gerektiğini söyledi. Malın iadesi, takası, tazmininin iki taraftaki işletmeler ve şahıslar açısından önemli olduğunu, bu yüzden karşılıklı ve gönüllü anlaşmalarla mali yükten kurtulabileceklerini ifade eden Özdenefe, yabancılara mal satışı izinleri verilirken, kaynak artırılmasına da önem verilmesi gerektiğini söyledi.

“Elden çıkarıp para kazancı” yerine kaynakların verimli kullanılarak devletin gelirlerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Özdenefe, devletin yasa gereklerini yerine getirerek, satış sözleşmeleri, emlakçılar, tapu aşaması, satış aşamaları, devir işlemlerine önem vermesi ve gelirlerini kaybetmemesi gerektiğini anlattı. Sistemin kontrol altına alınması gerektiğini, çünkü ülkede kayıtlı olmayan ama emlakçılık yapan, lüks içinde yaşayan insanlar olduğunu ifade eden Özdenefe, gerekirse mal satışlarında komisyonlar, gerçek rakamlar ispat edilmeden devir yapılmamasını önerdi.  

Cezaevi ve şartlı tahliye kurulu çalışmalarına değinen Özdenefe, mahkeme kararlarını hiçbir kişinin değiştiremeyeceğini kaydetti, kurul ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulundu. İnsan hakları, insan ticareti, gece kulüpleri, kadın ticareti konularında artık önlemler alınması gerektiğini ifade eden Özdenefe, ülkede kadın ticaretinin, fuhuş mağduru yaratmanın ayıp, günah olduğunu kaydetti.     

Ülkede ahlak, kültür, devlet, bayrak her şeye önem verildiğini, bu çerçevede bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Özdenefe, eleştirilerde bulundu. Özdenefe, ülkede trafikte simsiyah camlı araçların bulunduğunu, bu konuda polis ile görüşülüp, gereken güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti, ülkede çağdaş bir nüfus ve yurttaşlık politikası yaratılması gerekliliğine dikkat çekti.

 

 Ülkede sağlık ve eğitime her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğini, çünkü ülkeye giriş çıkışların kontrolsüz olduğunu ifade eden Özdenefe, 2023'ün belki de bu sorunlara çözüm bulmak için son fırsat yılı olduğunu söyledi. Aile Yasasında, soyadı düzenlemesinde yaşanan sıkıntıları da anlatan Özdenefe, pratikte yaşanan sorunun düzeltilmesi gerektiğini, desteğe hazır olduklarını kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO: “Asgari ücreti değil, ülkedeki ortalama ücreti artırmak hedef olmalıdır”
KTSO: “Asgari ücreti değil, ülkedeki ortalama ücreti artırmak hedef olmalıdır”
Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat'a ertelendi
Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat'a ertelendi
Bengihan, yarın sendikada kan bağış kampanyası düzenleneceğini duyurdu
Bengihan, yarın sendikada kan bağış kampanyası düzenleneceğini duyurdu
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor
Özçınar, Kurtuluş Lisesi Genç Kız Kros takımını kabul etti
Özçınar, Kurtuluş Lisesi Genç Kız Kros takımını kabul etti
Emeğin Gündemi’nde “Özel Sektör Emekçilerinin Temsiliyet Sorunu” masaya yatırıldı
Emeğin Gündemi’nde “Özel Sektör Emekçilerinin Temsiliyet Sorunu” masaya yatırıldı
Işık, Anastasiadis’i kınadı
Işık, Anastasiadis’i kınadı
Arıklı: Hükümet biz olmadan da devam eder
Arıklı: Hükümet biz olmadan da devam eder
Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı
Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı
Akyol'un "Düşümdeki Kıtaya İpeksi Bir Yolculuk’’ adlı kitabı yayımlandı
Akyol'un "Düşümdeki Kıtaya İpeksi Bir Yolculuk’’ adlı kitabı yayımlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim