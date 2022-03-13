banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ne iş olsa yaparım abi!
Ne iş olsa yaparım abi!
Karaoğlanoğlu’nda denizde bir kadın cesedi bulundu
Karaoğlanoğlu’nda denizde bir kadın cesedi...
Polisten halka: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın”
Polisten uyarı!
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Yoğun kar yağışı yol kapatı!
Sürücülerin dikkatine!
banner405

İçişleri Bakanı Üstel'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniye mesaj yayımladı.

13 Mart 2022 Pazar 20:45
İçişleri Bakanı Üstel'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Ünal Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

banner341
“Yaşadığımız salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığı gibi, sağlık her şeyden önde gelmektedir. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele süresince, büyük fedakarlıklarla toplum sağlığı için canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız sayesinde, büyük başarılar elde edilmiştir. Salgının getirmiş olduğu tüm zorlu koşullara ve olumsuzluklara rağmen, salgın dışındaki hastalıkların tedavilerinin de aksatılmamış olması, yine hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile mümkün olmuştur.

Ülkemizin sağlık sektörünün her geçen gün gelişmesi, yeni teknolojilerin sağlık hizmetlerine entegre olması, son derece memnuniyet vericidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerine ulaşım, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi, hepimizin en önemli hedeflerindendir.

Kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olan hekimlik mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten teşekkürlerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

banner360
Son Güncelleme: 14.03.2022 08:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne iş olsa yaparım abi!
Ne iş olsa yaparım abi!
Nacit Lama Altuğ Anı Tunuvası düzenlendi
Nacit Lama Altuğ Anı Tunuvası düzenlendi
Arıklı: Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzrinden Avrupa’ya gitmesi KKTC için avantaj yaratacak
Arıklı: Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzrinden Avrupa’ya gitmesi KKTC için avantaj yaratacak
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bağlıköy’de ve Lapta Huzurevi’nde iki ölüm
Bağlıköy’de ve Lapta Huzurevi’nde iki ölüm
Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi...
Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi...
Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan tüm yollar yeniden ulaşıma açıldı
Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan tüm yollar yeniden ulaşıma açıldı
2 araç uçurumdan yuvarlandı
2 araç uçurumdan yuvarlandı
Türkiye’nin ünlü ve sevilen markası Armalife, Citymall’da
Türkiye’nin ünlü ve sevilen markası Armalife, Citymall’da
Sağlık Bakanı Pilli’den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı…
Sağlık Bakanı Pilli’den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim