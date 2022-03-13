İçişleri Bakanı Üstel'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Ünal Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin sağlık sektörünün her geçen gün gelişmesi, yeni teknolojilerin sağlık hizmetlerine entegre olması, son derece memnuniyet vericidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerine ulaşım, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi, hepimizin en önemli hedeflerindendir.
Kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olan hekimlik mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten teşekkürlerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.