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İçişleri Bakanı Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İle Görüştü

21 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
İçişleri Bakanı Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İle Görüştü

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Esenboğa Havalimanında Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Tayyip Sabri Erdil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Ankara temasları çerçevesinde Bakan Öztürkler bugün ilk görüşmesini Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Oktay ve Öztürkler, 24.25.26 dönem milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin Hacibayram Camisindeki cenaze törenine de birlikte katıldı.

Cenaze töreninin ardından daha sonra Külliye’de heyetler arası toplantı gerçekleştirilerek, Yeni Cezaevi’ne taşınma sürecinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesine yönelik atılacak adımlar ve iş birliği protokolleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda güncel durum değerlendirmesi yapıldı.

Öztürkler’e, Ankara temasları sırasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı M. Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlar, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Bakanlık Hukukçusu  Emine Uzun’da eşlik etti.

Öztürkler’in Ankara temasları çerçevesinde bu akşam üzeri mevkidaşı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 22.09.2022 10:53
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