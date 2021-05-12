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İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in bayram mesajı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bu yıl Ramazan Bayramına Doğu Kudüs’te İsrail silahlı kuvvetlerinin Mescid-i Aksa’daki sivillere karşı başlattığı vahşice saldırıların gölgesinde girildiğine dikkat çekerek,   Doğu Kudüs’te yaşanan mezalimin son bulması için dünya kamuoyunun daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:30
İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in bayram mesajı
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Evren Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlık ayıbı olan bu saldırıları kınadı ve  İsrail silahlı güçlerinin Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

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İnsanlığa tarih boyunca acı, hüzün ve gerilemeden başka hiçbir şey getirmeyen savaş ve şiddet olaylarının son bulmasını dileyen Evren, “Dünyanın önceliğinin insanlığın sağlığına kavuşması, yaraların sarılması olmalıdır” dedi.

Evren, gelecek günlerin tüm İslam alemine barış, sağlık ve bereket getirmesini diledi; tüm halkın Ramazan Bayramını en içten dilekleriyle kutladı.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 14:37
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