İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in bayram mesajı

Evren Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlık ayıbı olan bu saldırıları kınadı ve İsrail silahlı güçlerinin Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

İnsanlığa tarih boyunca acı, hüzün ve gerilemeden başka hiçbir şey getirmeyen savaş ve şiddet olaylarının son bulmasını dileyen Evren, “Dünyanın önceliğinin insanlığın sağlığına kavuşması, yaraların sarılması olmalıdır” dedi.

Evren, gelecek günlerin tüm İslam alemine barış, sağlık ve bereket getirmesini diledi; tüm halkın Ramazan Bayramını en içten dilekleriyle kutladı.