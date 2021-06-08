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İçişleri Bakanı Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı Erçin ve yönetim kurulunu kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, gençlerin sağlıklı ve bölgelerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek, “her ne görevde olursak olalım gençlerin sorunlarının, sıkıntılarının aşılmasında her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim” dedi. 

08 Haziran 2021 Salı 14:15
İçişleri Bakanı Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı Erçin ve yönetim kurulunu kabul etti
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Yalova Spor Kulübü gibi birçok kulübün gençlerin sorunları ile bir aile gibi ilgilenmesini görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Bakan Kutlu Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.  
Bakan Kutlu Evren, Yalova Spor Kulübü merhum başkanı, siyasetçi Tahsin Mertekçi'yi de bu vesile ile bir kez daha rahmetle andığını, merhum Tahsin Mertekçi’nin hem Yalova Spor Kulübü için hem de ülke siyaseti için çok kıymetli bir isim olduğunu ve hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi. 

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Yalova Spor Kulübü Başkanı Reşat Erçin de, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını, Bakan Evren’in gençlere gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerini sunduklarını belirtti.  Görüşmenin sonunda Yalova Spor Kulübü Başkanı Reşat Erçin, günün anısına İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e Yalova Spor Kulübü adına teşekkür plaketi taktim etti. 

 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 14:27
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