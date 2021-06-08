İçişleri Bakanı Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı Erçin ve yönetim kurulunu kabul etti

Yalova Spor Kulübü gibi birçok kulübün gençlerin sorunları ile bir aile gibi ilgilenmesini görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Bakan Kutlu Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Kutlu Evren, Yalova Spor Kulübü merhum başkanı, siyasetçi Tahsin Mertekçi'yi de bu vesile ile bir kez daha rahmetle andığını, merhum Tahsin Mertekçi’nin hem Yalova Spor Kulübü için hem de ülke siyaseti için çok kıymetli bir isim olduğunu ve hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi.





