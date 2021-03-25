İçişleri Bakanı Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, anı defterini imzaladı ve Radyo Vatan’da “Serbest Kürsü” programına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı anı defterine, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’mız başta doğal afetler, yangınlar ve arama-kurtarma faaliyetleri olmak üzere, donanımlı, eğitimli kadrolarıyla halkımızın can ve mal kaybının önlenmesinde çok önemli hizmetler veriyor. Özellikle son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelemizde gerek hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla, gerekse de bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde kamu sağlığının korunmasında önemli katkılarınız için teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” yazarak imzaladı.

Bakan Kutlu Evren, Radyo Vatan’daki programda, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“YENİ CEZAEVİNDE SON ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Yeni cezaevinin son eksikliklerinin giderilmesi için yoğun çalışma yapıldığını, elektrik akımının bağlanması ve tamamlanan Cezaevi Teşkilat Yasasının meclise gönderilme aşamasına gelindiğini ifade eden Evren, yeni cezaevinde son çalışmaların yapıldığını, en kısa sürede yeni cezaevine geçilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.

Bakan Kutlu Evren, pandemi koşulları altında mevcut cezaevinin kapasitesinin de göz önüne alınarak, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde daha önce yapılan değişikliğin benzeri olan 90 gün süre ile cezasının 1/3’ünü yatan mahkumların, yasada belirtilen bazı ağır suçlar haricinde olanların şartlı tahliyeye başvuru hakkı tanındığını da sözlerine ekledi.

“MAKS PROJESİNDE CİDDİ AŞAMA KAYDEDİLDİ”



MAKS Projesi hakkında da bilgi veren Evren, TÜRKSAT, belediyeler ve muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi’nde (MAKS) ciddi aşama kaydedildiğini, bazı belediyelerin daha ileri bir aşamada olduğunu, bazıların ise çalışmalara devam ettiğini söyledi.Evren, E-Devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturan MAKS Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığının nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri'nin sistemleri arasında veri alış-verişinin sağlanması ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği belirtti.BELEDİYELER DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI YENİDEN DÜZENLENEREK MECLİSE SEVK EDİLECEKBelediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı üzerinde uzun yıllardır süren çalışmaların kendi görev süresi öncesinde de devam ettiğini belirten Bakan Kutlu Evren, 28 belediyenin büyük kısmında mali yönde sıkıntı olduğunu, bu konuda 28 belediyeyle birlikte yeniden konunun ele alındığını ve kısa sürede son halini vererek Belediyeler Reformu kapsamında yasanın meclise sevk edileceğini açıkladı.Programın sonunda Covid-19 salgının ülkede yarattığı sağlık ve ekonomik sıkıntıların aşılması için hükümet olarak çalıştıklarını ifade eden Bakan Kutlu Evren, 2021 yılının kapalı bir yıl olduğunu, biraz daha sabır ve umutla çalışarak zorlukların üstesinden gelineceğine inandığını belirtti.Bakan Kutlu Evren, 2022 yılı ile gerçek açılımın yaşanacağına, halkın daha mutlu ve daha sağlıklı günler göreceğine inancının tam olduğunu ifade etti.Programın bitiminde Sivil Savunma Başkanı Necmi Karakoç, Bakan Kutlu Evren’e, ziyaretin anısına plaket takdim etti.