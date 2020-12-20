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İçişleri Bakanı Evren, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

20 Aralık 2020 Pazar 18:48
İçişleri Bakanı Evren, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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İÇİŞLERİ BAKANI EVREN, MİLLİ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evren, “Ada’daki Türk varlığına yönelik EOKA tedhiş örgütünün ağır silahlarla çocuk, yaşlı, kadın demeden 21 Aralık 1963 tarihinde başlattığı acımasız katliamlar tarihimize “Kanlı Noel” saldırıları olarak geçmiş ve bu soykırım harekâtı sonucunda 18 bin 667 Kıbrıslı Türk, 103  köyü  boşaltmak  zorunda kalmış, 400’e yakın masum insanımız hayatını kaybetmiştir.” Dedi.

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Kıbrıs Türk Halkının, Yunan Cuntası destekli EOKA teröristlerinin ağır silahlarla Kıbrıs Türk’üne karşı başlattığı soykırım harekâtı karşısında, tarihte emsaline az rastlanan bir direniş ve mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Evren, “Mukavemetçi halkımız, 11 yıl süren insanlık dışı yaşam koşulları altında dahi, Ada’daki Türk varlığını korumak, gelecek kuşakların vatanlarında hür yaşamalarını tesis etmek için canlarını feda etmişlerdir.” İfadesini kullandı.

Evren mesajını şöyle sürdürdü: 

“25 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk Liderliğinin garantör devlet olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım isterken Lefkoşa’dan  Ankara’ya ilettiği “Son mermilerimizi atıyoruz, Vatan Sağ Olsun” mesajı, Kıbrıs Türk’ünün Milli Davaya olan bağlılığının, cesaret ve kararlılığının ne denli güçlü olduğunun bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir. 11 Yıllık baskı, esaret ve zulmün sonunda mukavemetçi mücahitlerimiz ve Anavatan’ımızın desteğiyle özgürlüğüne kavuşmuş, kendi kaderini tayin hakkını eline almış bir halkız.  Dört buçuk asırdır adada kök salmış olan halkımızın böylesi korkunç, acı dolu günleri bir daha yaşamaması, gelecek kuşakların özgür yaşaması için tarihten dersler alarak kendi devletimize dört elle sarılarak güven ve huzur ortamında yaşamak gayesiyle daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle,  21-25 Aralık 1963 tarihinde yaşanan “Kanlı Noel” saldırıları sonucunda yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

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