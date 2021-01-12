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İçişleri Bakanı Evren, Denktaş ile Dr. Küçük’ü andı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

12 Ocak 2021 Salı 17:24
İçişleri Bakanı Evren, Denktaş ile Dr. Küçük’ü andı
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İÇİŞLERİ BAKANI EVREN, DENKTAŞ İLE DR. KÜÇÜK’Ü ANDI

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Evren mesajında, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaşamlarını adayan, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün vefatlarının 37’nci ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın 9’uncu sene'i devriyesinde kendilerini saygı, özlem ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
“DENKTAŞ EŞSİZ BİR LİDERDİ”
13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ‘ulusal davanın en önemli sembolü ve sönmez meşalesi’ olarak niteleyen Evren, Denktaş’ın, yaşamını ulusal davaya ve Kıbrıs Türk’ünün varoluş ve özgürlük mücadelesine adayan üstün liderlik vasıflarına sahip, fikirleri ile Türk dünyasının saygı ve güvenine mazhar olmuş eşsiz bir lider olduğunu belirtti.
Evren, özgürlük ve varoluş mücadelesinde bayrağı Dr. Küçük’ten devralan Denktaş’ın, ulusal davadaki kararlı ve dik duruşu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda öncü olduğunu, halkın egemen, bağımsız bir devlete kavuşmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Evren, Denktaş’ın emanet ettiği devlete ve egemenliğe sahip çıkılacağını ve ulusal davanın en iyi şekilde savunulmaya devam edileceğini kaydetti.

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“DR. KÜÇÜK, VAROLUŞ MÜCADELESİNDE REHBER OLMUŞTUR”
Evren, 15 Ocak 1984’te hayatını kaybeden Dr. Fazıl Küçük’ün ise, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin böl-yönet politikalarına karşı Kıbrıs Türk halkının kimliğinin ve varlığının korunması idealleri doğrultusunda yaşamı boyunca büyük mücadeleler verdiğini belirtti.
“Dr. Küçük, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini ulusal mücadelemizin merkezine almış ve ecdadımızın mirası Vakıflar İdaresi, bu mücadeleler sonunda gerçek sahibi olan Kıbrıs Türkü’ne iade edilmiştir” diyen Evren, Dr. Küçük’ün ‘Halkçı’ kimliğiyle Kıbrıs Türk halkının gönlünde yer ettiğini ve varoluş mücadelesinde rehber olduğunu vurguladı.
Evren mesajının devamında şunları kaydetti:
“Onların fedakârlıkları, mücadele azimleri ve ulusal davaya bağlılıkları bizlere ışık tutmaya, yol göstermeye devam edecektir.  
Bu duygu ve düşüncelerimle, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün vefatlarının 37’nci ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın 9’uncu sene'i devriyesinde bir kez daha kendilerini saygı, özlem ve minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Kutlu EvrenDr. Fazıl KüçükRauf Raif Denktaş
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