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İçişleri Bakanı Evren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kadınların kamusal ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

07 Mart 2021 Pazar 19:45
İçişleri Bakanı Evren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kadınların kamusal ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Evren mesajında “Kadınların haklı mücadelesinde yanlarında yürümek çağdaş ve laik halkların önceliği olmalıdır. Bu bağlamda, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde maalesef son yıllarda artan kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınarken, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamda insanlığın karşılaştığı sorunların çözümü için birlikte mücadele verdiğimiz kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi

“VAROLUŞ MÜCADELEMİZDE, DEVLETİMİZİN HER ALANDA GÜÇLENMESİNDE KADINLARIMIZIN ROLÜ, EMEĞİ VE ALIN TERİ VARDIR”

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Bakan Evren mesajını şöyle sürdürdü:

“Bugün, kadınlarımız çok daha donanımlı, çok daha eğitimli ve her alanda yetişmiş insanlarımız olarak başarıdan başarıya koşmaktadırlar.

Unutmayalım ki, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde, devletimizin her alanda güçlenmesinde kadınlarımızın rolü, emeği ve alın teri vardır. Onlar anne, eş, arkadaş ve kardeş olmalarının yanında aynı zamanda siyasal, ekonomik ve sosyal hayatta yüklendikleri sorumlulukla gelecek nesillerin istikbalinin de yaratıcılarıdırlar.

Bu vesile ile tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü en içten dileklerimle kutlar, esen ve güzel yarınlar dilerim.”

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Son Güncelleme: 07.03.2021 20:01
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