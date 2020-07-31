İçişleri Bakanı Baybars’ın, 1 Ağustos toplumsal direniş bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Türkünün, geçmişten bugüne bu topraklarda özgür, hür ve adil bir yaşam için mücadele veren, barış ve huzuru arayan bir halk olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Baybars, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün, Kıbrıs'ta kimliğimizle, kültürümüzle var olduğumuz gerçeğinin 449’uncu, varoluş mücadelemizin en güçlü direnişini ortaya koyan Türk Mukavemet Teşkilatı’mızın 62’inci, adada barış ve huzurun teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri’mizin 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

Kıbrıs Türkünün, tarih boyunca en zorlu dönemeçlerde her zaman birlik olmayı, dayanışmayı başarmış, onurlu ve mücadeleci bir halk olduğuna işaret eden Baybars, “Kıbrıs Türk’ü, kimliğiyle, kültürüyle bu topraklarda varlığını korumak için 449 yıldır onurlu bir mücadele vermektedir” ifadesini kullandı.

Baybars, bu haklı mücadelede bugün hayatta olmayan şehitleri saygı ve rahmetle anarak, başta Mukavemetçi Mücahitler olmak üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm personelini kutladı.