İçişleri Bakanı Baybars, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Baybars, ziyareti çerçevesinde Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayımlanan Serbest Kürsü programında güncel konuları değerlendirdi.
Son Güncelleme: 20.02.2020 16:50
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Baybars, ziyareti çerçevesinde Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayımlanan Serbest Kürsü programında güncel konuları değerlendirdi.